El desesperado pedido de Noelia Alderete, la mamá de Gonzalo Güenchur

Noelia Alderete, la mamá de Gonzalo Güenchur, el joven asesinado en el barrio Ceferino Namuncurá cuando esperaba el colectivo para ir al colegio, publicó un mensaje este jueves en sus redes sociales reflejando su complicado momento que atraviesa donde, sin dudarlo, solicitó la colaboración de todos los comodorenses para salir adelante.

La mujer acudió a sus redes sociales para escribir un mensaje dando detalles de cómo está ella y su pareja en la actualidad, considerando que lo que hacen actualmente no les alcanza para cubrir la totalidad de sus gastos.

Es por ello que publicó un posteo en Facebook afirmando que sufrió un duro golpe desde lo económico actualmente tras haberse atrasado en algunas cuentas al momento en que falleció su hijo.

“Si saben de algún trabajo, se agradece cualquier información. Ya sea para mí o mi pareja., escribió Noelia, considerando el lado solidario de los comodorenses que se demuestra día a día ante cualquier tipo de hecho delicado.

“Los dos trabajábamos de Uber, hoy sólo el sigue en esa área y ya no es rentable! Cosas que no se hablan, cuando mi hijo falleció me atrase con varias cuentas que dije después me pongo al día, hoy estoy con un posible embargo, y necesito una mano para salir”, detalló la mujer.

Y concluyó: “estás son cosas que no se hablan, pero aprendí a pedir ayuda, por mi parte siempre trabaje en el área costuras, en tintorería Ocean, sanatorio la Española y varios talleres de costuras, pero también estuve de mucama, cualquier info se agradece! Info de trabajo para cualquiera de los 2 se agradece”, finalizó.