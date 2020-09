CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Juan Emilio Ameri, diputado nacional del Frente de Todos por Salta, hizo su descargo tras ser suspendido por salir en una sesión virtual mientras le besaba el pecho a su pareja.

“Estoy desolado, esto no tendría que haber pasado. Tengo una conexión espantosa, llegó mi pareja. Le pregunté si quedó bien de la operación. Quise ver cómo le quedaron las prótesis a mi pareja. No pasó de eso. Una cagada, es grave”, fue el descargo del legislador en TN.

“Estoy totalmente desolado. Solo me queda pedir disculpas. No lo hice adrede, fue un accidente. Fue un error mío. Me puse a conversar con mi pareja”, agregó Ameri.

Un diputado del Frente de Todos manoseó los pechos de una mujer en pleno debate virtual

Suspendido

Tras el bochornoso incidente, la Cámara de Diputados de la Nación suspendió provisoriamente al legislador salteño. El titular de la Cámara alta Sergio Massa puso a votación la suspensión del diputado del Frente de Todos y la conformación de una comisión para analizar en 60 días si merece ser expulsado.

Según el artículo 188 del reglamento de la Cámara baja sobre las sanciones disciplinarias, “en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución. Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande”.

"Estoy avergonzado, pero no sé si esto amerita una expulsión, no es que estuviera teniendo relaciones, pero acataré la decisión que tomen mis compañeros”, se defendió al tiempo que aclaró que su pareja, que se puso mal por la situación que le hizo vivir delante de todos los legisladores conectados, es mayor de edad.

“Quiero pedirles disculpas a mis compañeros diputados y a la sociedad en general”, concluyó Ameri, que estará suspendido por los próximos 180 días corridos y que podría enfrentar un pedido de expulsión si es que la comisión a conformarse por cinco legisladores y cinco legisladoras para tratar el hecho así lo recomienda a todo el cuerpo de la Cámara baja.