Graciela Pereya Castel es psicóloga y sexóloga. Cuenta con una vasta trayectoria y no duda en afirmar que es una expresión vital que se construye y que no cesa desde que nacemos hasta que morimos. La especialista, el último jueves, en el marco de Octubre Rosa, brindó una charla en CABIN, el Centro de Aplicaciones Bionucleares que es una referencia en la Patagonia.

La charla titulada “Sexología y oncología” buscó abordar esta temática que forma parte integral de la psicología del ser humano, pero que en tiempos de crisis, enfermedad o duelo, puede verse atravesada por lo duro que puede resultar el presente.

UN CAMPO QUE TAMBIÉN SE DEBE ESTUDIAR

Graciela es comodorense, estudió psicología en la Universidad San Juan Bosco cuando aún era de los curas y se graduó cuando ya se había convertido en Nacional. En sus primeros años trabajó en educación y luego se especializó en España, donde vivió durante seis años e hizo un máster en sexología.

Cuenta que su decisión de especializarse surgió de la necesidad de complementar su práctica psicológica con la sexualidad, en virtud que sentía que la dinámica de la consulta requería saber más sobre este campo que muchas veces era centro de debate interno para las personas.

“Yo decidí hacer la especialización porque me daba cuenta que dentro de mi práctica diaria aparecían situaciones donde me faltaba algo en relación a la sexualidad, me especialicé en Madrid y desde finales del 97 que hago sexología clínica, totalmente abocada a la tarea de consultorio. Respecto a la charla, si bien el nombre fue ‘Sexualidad y oncología’, pienso que la sexualidad es una, es la vida cotidiana y es lo más vital que tenemos los seres humanos. Y todas las dificultades que puedan aparecer en relación a eso tiene que ver con la historia de la persona, con la cultura, la cultura familiar y la cultura en general”.

Pereyra Castel no duda en afirmar que la psicología tiene que ver mucho con la cuestión cultural del individuo y la sexualidad también. “Es algo que se construye, no nacemos con la sexualidad, nacemos con determinadas características biológicas, con un sexo, pero todo lo demás se construye. Y bueno, es sumamente interesante trabajar desde ahí. Mucha gente viene por cuestiones psicológicas y aparece la sexología, o vienen porque quieren resolver una cuestión sexual que tienen en este momento. Muchos vienen derivados por los médicos o por otros colegas inclusive y entonces trabajamos en equipo,, yo trabajo exclusivamente desde la sexología cognitivo conductual, se trabaja mucho con la conducta, con tarea para el hogar, porque no hablamos de patología, de enfermedad, hablamos de disfunción, porque la sexualidad es una expresión y puede ser la expresión de algo que va más allá de la sexualidad”.

Oncología y el Rescate de la Energía Vital

Al abordar la intersección entre la oncología y la sexualidad, Pereyra Castel asegura que el momento oncológico actúa como un "hándicap" que puede relegar la sexualidad a un segundo plano, ya sea por una historia previa de dificultades sexuales o porque toda la energía y atención se centran en la nueva situación. Es que el cáncer trae consigo una carga de temores, ansiedades, dolores, tratamientos e incertidumbre, lo que lleva a muchos pacientes a creer que deben dejar de lado "todo lo demás," incluyendo la sexualidad.

“Es lo que suele ocurrir. Toda la energía está puesta en esta nueva situación oncológica y mucha gente cree que todo lo demás hay que dejarlo, en este caso sería la sexualidad. Hay temores, ansiedades, dolores, tratamientos, incertidumbre, la mirada de futuro, pero la idea es poder rescatar la sexualidad que es lo más vital que tengo, y quizás sea un elemento que me permita volver a sentirme con cierta energía vital, que es lo que yo necesito en este momento para llevar adelante toda esta otra cosa que es tan pesada”.

Los temores incluso son compartidos con el otro, dice la especialista. La experiencia en consulta indica que el paciente oncológico no suele buscar ayuda por la sexualidad, sino por la situación oncológica. Algo lógico. Sin embargo, la sexualidad aparece después, cuando se han superado ciertas cosas y surgen temores, no solo en el paciente, sino también en el otro integrante de la pareja, que puede plantear sus propias dificultades o miedos.

“Es algo para tener muy en cuenta. Esto a veces pasa en la situación de embarazo, mujeres o varones que tienen mucho temor a la sexualidad en el embarazo, y en estos casos puede suceder algo similar. Pero en realidad cuando uno empieza a trabajar, va sacando todos estos mitos y se puede disfrutar de la sexualidad. Por supuesto, no quiere decir que sea exactamente igual en la situación oncológica, porque tiene toda esta connotación de la incertidumbre, pero además está el miedo que se sienta una exigencia y también hay una cosa vinculada a la imagen que aparece en esta situación, no solamente la imagen del deterioro que pueda provocar el tratamiento, sino por el efecto de una mastectomía o un cáncer de próstata”.

La sexóloga insiste en que el órgano sexual por excelencia es el cerebro y hay mucho condicionamiento desde ahí, no solo del hombre sino también en la mujer. “Sucede en ambos casos. Los varones cuando hablan que su sexualidad no es la misma, hay dificultades con la eyaculación, que no hay sensibilidad o que se manifiesta con la falta de erección. Esta es una disfunción sumamente sensible ante las menores dificultades que puedan aparecer en la pareja, pero hoy también aparece algo que antes no se veía tanto que es la falta de deseo. En el caso de las mujeres, consultan menos debido a que culturalmente el territorio de placer fue más del varón", pero lo más habitual es también la falta de deseo y la anorgasmia. La gran mayoría de estas disfunciones tienen un origen emocional y mental, es decir, todo lo que pasa fuera de la cama se traduce en ella”.

Frente a este panorama, la especialista aconseja un diálogo serio y sin dobles sentidos, donde la meta sea desmitificar la sexualidad y promover su comprensión como una expresión sana y vital. “Es lo ideal. Vamos a hablar de sexo en un solo sentido, nunca en doble sentido como históricamente se ha planteado el iniciar una charla entre amigos, porque es la mejor manera de tener una sexualidad saludable”, sentencia.