Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la ruta provincial 51, cerca de General La Madrid, cuando un colectivo de larga distancia de la empresa Vía Tac volcó en la madrugada del pasado domingo, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y varios heridos.

El colectivo, que partió desde Caleta Olivia con destino a La Plata, transportaba 33 pasajeros y dos choferes. La investigación continúa para determinar las causas del accidente, que ha sido caratulado como homicidio culposo y lesiones culposas.

En medio de la consternación y el dolor, Mariel Heratzun, una enfermera jubilada de General La Madrid, compartió un testimonio conmovedor. La mujer viajó en el mismo colectivo en un tramo anterior y conoció a una de las víctimas fatales, María Kateryne Delgado Oropeza, una joven venezolana de 25 años.

Aseguran que el micro que salió de Caleta y pasó por Chubut debía haber sido cambiado poco antes del accidente fatal

LA ANGUSTIA DE LA JOVEN QUE MURIÓ EN EL ACCIDENTE

Precisamente y en la terminal de Las Grutas, Mariel se encontró con María Kateryne, quien estaba angustiada por la pérdida de su trabajo y la ruptura con su pareja, lo que la obligaba a regresar a su pueblo cerca de La Plata.

Mariel relató el intercambio con María Kateryne: "Ay, señora, perdone que estoy llorando, pero estoy muy angustiada". “Ay, bueno, yo también. Estoy angustiada porque dejé mis nietas allá y me cuesta despegarme de ellas. Pero, ¿por qué lloras? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa?”, le preguntó ella.

Dolor en Las Grutas por la muerte de María: una de las víctimas fatales del accidente del colectivo en La Madrid

Ante esto, la joven explicó: "Porque me voy de acá. Me tengo que ir, porque ya se me termina, me quedé sin trabajo, se me termina donde alquilo. Y con mi pareja de hace 4 años ya terminé, así que tengo que volverme a mi pueblo".

Luego de escucharla, Mariel intentó consolarla, instándola a tener fe. María Kateryne también expresó una especie de premonición sobre su destino, diciendo: "Me decía, 'Tengo una angustia, algo como una angustia', decía. Eso me quedó grabado".

La enfermera continuó su viaje, pero el encuentro con María Kateryne y la noticia del trágico final la marcaron profundamente. También mencionó haber visto a otra de las víctimas fatales, Mabel Schultz, una enfermera de 53 años de Caleta Olivia.

"La velocidad era altísima": el crudo testimonio de una de las sobrevivientes del vuelco fatal del colectivo

La experiencia dejó una profunda huella en Mariel, quien, a pesar de su experiencia como enfermera, se vio conmovida por el encuentro y la trágica noticia posterior. "A mí me puso mal que todavía me cuesta recuperarme", confesó.

Con información de La Opinión Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR