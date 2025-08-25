El CPE autorizó un incremento superior al 1100% en financiamiento escolar en Neuquén

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén aprobó este lunes, por unanimidad, un incremento superior al 1.000% en partidas educativas destinado a nucleamientos, escuelas de adultos, centros de formación profesional y de enseñanza agropecuaria de toda la provincia.

La actualización implica un salto sin precedentes: las partidas que iban desde $64.611,44 pasaron a $788.000 para aquellas instituciones con seis o más talleres, lo que significa un incremento que oscila entre el 1.117% y el 1.120%, según la categoría y la cantidad de talleres que tenga cada establecimiento.

El ajuste beneficiará a los nucleamientos educativos a los que asisten jóvenes y adultos para capacitarse, y también a los Centros de Formación Profesional (CFP) y a los Centros de Formación y Producción Agropecuaria (CFPA).

En todos los casos, el incremento ronda el 1.120%, representando un cambio sustancial en el financiamiento de estas instituciones, que hasta ahora recibían partidas insuficientes para sostener sus actividades y talleres.

Ajustes semestrales a partir de septiembre de 2025

Además del aumento inmediato, el CPE definió un nuevo ajuste semestral a partir de septiembre de 2025 para aulas y talleres de distintos niveles y modalidades.

Aulas de nivel inicial, talleres artísticos y talleres de escuelas superiores de música y bellas artes: recibirán $250.000 por semestre.

Laboratorios de los institutos de formación docente N.º 2, N.º 3 y su anexo de Aluminé, N.º 14 y N.º 16: tendrán un refuerzo de $600.000 por semestre.

Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina y Escuela de Auxiliares Técnicos de la Enfermería: contarán con $850.000 para insumos de laboratorio.

Este esquema busca garantizar una provisión más estable de recursos y atender de manera equitativa a instituciones de diferentes modalidades.

La medida fue adoptada en la última sesión del Cuerpo Colegiado del CPE, presidida por Glenda Temi. También participaron los vocales en representación del Ejecutivo, Leandro Policani y Gastón Arana, las vocales gremiales docentes Fanny Mansilla y Marisabel Granda, y el vocal por la comunidad, Emiliano Garay.