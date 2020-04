COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / CHEQUEADO) - Circula en WhatsApp un video que afirma que, según la Federación Española de Enología (FEAE), la supervivencia del virus en el vino parece imposible y “el consumo moderado de vino puede contribuir a una mejor higiene de la cavidad bucal y la faringe, esta última zona donde anidan los virus durante las infecciones”. La FEAE sacó un comunicado con esos argumentos, pero, aunque es verdad que el virus no sobrevive en el vino -no por las razones que sostiene la FEAE-, no hay evidencia de que las propiedades de la bebida sean beneficiosas para tratar o prevenir la enfermedad COVID-19.

El video fue enviado al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificado, y distintos usuarios nos preguntaron sobre la veracidad de los argumentos de la pieza.

Pero, ¿qué dice el video?

La pieza está firmada por “Don Leo”, una marca mexicana de vinos, y está subido a la página oficial de la empresa. Allí, se citan los argumentos de la FEAE, que también fueron publicados en la página oficial de la federación, en los cuales detallan que “la supervivencia del virus en el vino parece imposible porque la combinación concomitante de la presencia de alcohol, un ambiente hipotónico, y la presencia de polifenoles, impide la vida y la multiplicación del propio virus”.

Además, el video señala: “La FEAE aclara que el consumo moderado y responsable de vino puede contribuir a una mejor higiene de la cavidad bucal y la faringe, esta última zona donde anidan los virus durante las infecciones”.

Días después de la publicación del primer mensaje, la Federación sacó otro comunicado donde aclaró algunas interpretaciones erróneas de la publicación: “Queremos reiterar que la naturaleza de dicho comunicado era la de trasladar una información consensuada entre países a modo de recomendación” y aclaró que, “en ningún caso, en el comunicado inicial se ha afirmado ni aseverado que haya una relación directa entre el consumo moderado de vino y la prevención de contagio por coronavirus”.

El coronavirus no sobrevive en el vino por ausencia de células de mamíferos en las que hospedarse

Maldito Bulo, un medio verificador de datos español, consultó a la viróloga Sonia Zuñiga, investigadora de coronavirus en el Centro Nacional de Biotecnología, quien afirmó que el coronavirus no sobrevive en el vino pero por no la presencia de las sustancias de la bebida que afirma la Federación Española de Enología, “sino por la ausencia de células de mamífero en las que se multiplique el virus”. Y agregó: “Dado el origen del vino (uva, levaduras, etc…) no hay manera de que el coronavirus infecte nada vivo ahí durante el proceso de producción”.

Respecto a si puede contribuir “a una mejor higiene” de la zona “donde anidan los virus durante las infecciones”, Zuñiga pide no confundir el vino con un desinfectante bucal. “En primer lugar, el grado de alcohol que contiene el vino no es desinfectante. En segundo lugar, el virus no sólo entra al organismo por la cavidad bucal y la faringe, sino que también entra por la nariz. En tercer lugar, una vez que el virus infecta en una célula del individuo, se multiplica dentro de la célula y se distribuye al resto del organismo ‘de célula a célula’ y no se encuentra libre en las superficies de las mucosas como para estar en contacto con el alcohol”.

Ninguna sustancia previene la COVID-19

Como explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), todavía no existe una vacuna, medicamento o tratamiento contra el coronavirus para prevenir o tratar la COVID-2019. De hecho, tampoco hay evidencia de que ningún alimento o bebida prevenga o cure esta enfermedad.

Entre los distintos fármacos y tratamientos que se están investigando contra el coronavirus no se incluye al día de hoy los flavonoides del vino.

