El kiosco escolar es, para muchos estudiantes, un punto de encuentro durante los recreos. Allí no solo se compra comida: también se construye parte de la rutina escolar. Sin embargo, en un contexto económico marcado por la inflación, los hábitos de consumo de los alumnos han cambiado.

Jorge, encargado de la cantina -término con el que también se conoce a los kioscos escolares- de un colegio de Comodoro, contó cómo se comportan hoy los chicos frente a la oferta y cuáles son los productos más elegidos. Según detalló, hubo una baja en las compras en algún momento, pero no estuvo vinculada a los precios sino a la implementación de un nuevo sistema interno.

“Los chicos en realidad están comprando bastante en cantinas. Compran mucho lo que son manufacturados, más que nada los panificados. Eso lo compran un montón. No tanto la golosina en sí”, explicó.

La diferencia entre los consumos de primaria y secundaria es notoria. Jorge lo sintetiza con ejemplos claros: “En primaria, los chicos de entre 6 y 11 años consumen mucha golosina, pero muchos traen loncherita de casa. Primero, segundo y tercero son muy comunes que traigan su sanguchito, sus almohaditas o algo preparado desde la casa. Además, los de primer grado todavía no saben manipular mucho el dinero, entonces es mejor que tengan la comida ya preparada”.

En secundaria, el panorama es distinto. Los adolescentes suelen consumir “raspaditas, tortas fritas, barritas de cereal, jugos y agua”. Si bien muchos también llevan comida de su casa, los panificados se mantienen como el producto estrella.

“El sanguchito de jamón y queso se consume bastante. Ya no es como cuando nosotros íbamos a la escuela, que comprábamos el vasito de Coca y una torta frita. Hoy no se puede porcionar la gaseosa en vasos, entonces ofrecemos juguitos cerrados o, cuando se consigue, la botella pequeña de Coca”, explicó Jorge.

El recreo de media mañana es clave en el movimiento de la cantina. “El clásico es a las 9 o 10:15 de la mañana, cuando muchos chicos que no desayunaron en casa buscan su merienda acá”, contó. En ese horario se concentran la mayoría de las ventas de los alumnos que llegan con dinero para gastar.

Consultado por la posibilidad de ofrecer opciones más saludables, Jorge reconoció que es un desafío: “Planteamos poner yogures, ensaladas de fruta o frutas en sí. El problema es que no podés tener control del vencimiento. Armás 20 ensaladas y por ahí vendés cinco, las otras se terminan desechando. Con los yogures pasa lo mismo, muchos prefieren traerlos de casa”.

Los precios de la cantina

En un escenario de inflación permanente, el valor de los productos en la cantina es una preocupación para las familias. Jorge aclaró que los precios siempre son algo más altos que en un kiosco de barrio, pero que existe una razón: el dinero que se destina a la compra de insumos para los establecimientos.

“Lo que se recauda no solo cubre el sueldo de la cantinera y su ayudante, sino también un alquiler simbólico. Ese dinero, en lugar de ir al colegio en efectivo, se invierte en cosas necesarias para el colegio: relojes para las aulas, cafeteras grandes, automatizadores de timbre, pequeñas mejoras que van quedando en la institución”.

Respecto a los valores actuales, Jorge detalló: “Un juguito más una medialuna con jamón y queso está en unos 3.000 pesos. Un paquete de sanguchitos de miga con un jugo cuesta entre 4.000 y 4.300, según el tipo de sándwich. Los alfajores simples rondan entre 1.000 y 2.000 pesos, dependiendo de la marca”.

En cuanto a los aumentos, señaló que desde marzo hasta ahora los precios subieron un 25%. “No es un número chico, pero tampoco vimos un impacto fuerte en las ventas. Los que compran, compran. Ellos ya vienen preparados para gastar en la cantina. El que no compra es porque trae de casa lo suyo, o directamente no consume nada”, puntualizó.