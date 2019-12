ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Un niño de 9 años venció el cáncer y su mamá grabó el momento en el que tomaba por última vez su medicación de la quimioterapia. El video que registró ese momento único se viralizó rápidamente.

"Nunca has visto la felicidad pura hasta que has visto a un niño de nueve años llorar las lágrimas más felices de su vida por no tener cáncer y tomar su último tratamiento de quimioterapia", escribió Asley Cotter, la madre del menor en Facebook.

Steven Cotter había sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo el 29 de agosto de 2016, razón por la que de inmediato empezó con tratamiento de quimioterapia. Recibió múltiples transfusiones de sangre y plaquetas, probó varios tratamientos, que incluyeron quimioterapia espinal y portuaria, y tuvo muchas hospitalizaciones. Sin embargo, el 14 de diciembre finalmente tomó su última pastilla de quimioterapia.

"Fue absolutamente horrible escuchar las palabras ‘tu hijo tiene cáncer’, absolutamente desgarrador. Pero finalmente estar aquí al final y haberle visto venciendo el cáncer y haciendo el tratamiento de quimioterapia con una sonrisa en su rostro y con la cabeza en alto, ha sido absolutamente asombroso", dijo la mujer.

Además, aclaró que las imágenes compartidas "se pueden sentir las emociones (por las que su hijo estaba pasando)". "Él voló muy alto y yo no puedo estar más orgullosa", agregó la mamá.