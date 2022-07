Este jueves continuaron Las Batallas en La Voz Argentina que contó con la presencia del comodorense Esteban Muai. "Quiero seguir una etapa, quiero seguir avanzando en este programa", había anticipado en la previa del duelo.

El joven cantante de 32 años se enfrentó a Damián Ayala y ambos interpretaron la canción "Eterno amor" de Los Manseros Santiagueños. "Esteban canta bonito, es natural de él", dijo Ricky Montaner.

"Yo sentí nervios en ambos, siento que Esteban dio para adelante y dejó todo. Los felicito a los dos", agregó Lali Espósito.

Con Esteban "no logramos despegar de la voz de Luciano Pereyra, se lució más Damián", aseguró Ricardo Montaner que no se sintió conforme con la interpretación del comodorense.

Mientras que Soledad dio su fallo y "no fue lo que yo esperaba. No sentí que se encuentren ambos, que no fue una suma en cuanto a los puntos. Me hago cargo de la responsabilidad".

En cuanto a su decisión, eligió a Damián por su "originalidad". De esta forma, Muia perdió su duelo y quedó afuera del reality de canto más famoso del país.