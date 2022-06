En las últimas horas, el artista comodorense Cristian English sorprendió con un nuevo retrato en los billetes de 5 pesos, que son reutilizados para su trabajo.

En el mismo, pintó la imagen de Carlos Salvador Bilardo, entrenador campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986. Así, señaló en su comentario: "Me escribió Diego y me pidió que le pinte un billete de Bilardo. Pero no cualquier Bilardo; el del ´86", indicó.

En esta obra de arte, English detalló los detalles que hacen única esta pintura. "Le agregamos la copa, el bidón (el verdadero y el que firmó en la tv), la jeringa, los VHS, la pizarra con sus anotaciones y el infaltable "gatorei" en una frapera con dos copas listas para el brindis", comentó.

"Espero que les guste como quedó", cerró su posteo, en el cual cientos de usuarios comentaron por su nuevo pintura, que simboliza una emoción extra para los argentinos a pocos meses del próximo campeonato del mundo en Qatar 2022.