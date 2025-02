El comedor "Las Gargantitas" realiza una colecta de útiles escolares previo al comienzo de clases

Faltan 20 días para el comienzo de clases en Comodoro Rivadavia y Chubut, y desde el Comedor Las Gargantitas, iniciaron una colecta de útiles escolares para los niños del barrio Moure.

Al respecto, María, referente del espacio, comentó que en los últimos días se han acercado mamás “a pedir guardarpolvos, colores, carpetas, mochilas”, entre otros elementos necesarios para que sus hijos asistan a la escuela.

“Empecé la campaña este martes, a ver si podemos conseguir los útiles escolares para los nenes y adolescentes del barrio.Cerca de 30 chicos vienen a las clases de apoyo. Después las mamás que vienen a buscar las comidas los días sábado son cerca de 68 familias”, relató acerca de la situación que viven en el sector.

Y agregó, “vienen a buscar las viandas, se llevan un tupper de esos de helado, hay gente que se lleva el recipiente lleno porque son bastante niños los que hay en su casa”, indicó.

El año pasado nosotros no llegábamos a los 50 y ahora hemos llegado a los 80. Es un montón. No puedo dar a más porque -una que no me alcanza, otra que el municipio nos entrega muy poco- yo siempre hago campaña de junta de alimento, la gente que ya me conoce alguna ya me viene a dejar y así vamos sacando las ollas.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL Bº MOURE

“Hay mamás que trabajan de empleada doméstica y no les alcanza y hay otras que están sin trabajo y sin nada. Esperan ese plato de comida que llega los sábados”, comentó. Y recordó, “la vez pasada una señora me vino a hablar y me dijo, 'no tengo nada para darle a los chicos, estoy viviendo re mal y uno le ayuda con lo que puede, pero la situación cada vez es más preocupante. La gente ya no sabe para dónde ir”, lamentó.

Por otro lado, aclaró que la colecta de útiles se realizará hasta la primera semana de marzo.

Aquellas personas que quieran y puedan ayudar, pueden comunicarse al 2974714732 o acerca a la calle Marcelo Barbel Nº1713 del barrio Moure.