En más de una oportunidad desde este espacio hemos hecho referencia a Trelew como aquella ciudad que fue identificada hace décadas atrás como "la más progresista del sur argentino". Y ese reconocimiento, que perduró por años, relacionado básicamente a su crecimiento exponencial en lo industrial y comercial estuvo íntimamente ligado a otro factor que no fue casual: el de la formación educativa de sus distintas generaciones.

Por eso no es menor para la ciudad que una de sus instituciones más emblemáticas esté celebrando sus 100 años de vida y más cuando se trata de la que fue considerada la nave insignia de la educación de la Patagonia: el Colegio Nacional de Trelew.

Inaugurado el 26 de abril de 1924, "El Nacional" como siempre fue identificado por todos pese a haberse reconvertido en 1994 en la Escuela Provincial N° 747 pero llevando el nombre de "Colegio Nacional de Trelew", fue el primer establecimiento educativo de nivel secundario de toda la Patagonia, un semillero donde se formaron dirigentes políticos, sociales, del empresariado y también deportivos y tantísimos profesionales de distintas ramas, por sólo mencionar algunos.

Peligra la continuidad de programas nacionales de asistencia y acompañamiento para las infancias



Dijo Nelson Mandela: "la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo" y vaya si esa frase de quien fue Premio Nobel de la Paz le cabe al centenario Colegio Nacional de Trelew que forjó a hombres y mujeres que hicieron grande a la ciudad fundada en 1886 por Lewis Jones, a quien además debe su nombre.

EL INICIO QUE POCOS CONOCEN

La creación del Colegio Nacional atesora una rica historia que pocos conocen. Corría el año 1923 cuando el diputado nacional Francisco Albarracín, presentó un proyecto para incluir en el presupuesto de la Nación la creación del Colegio Nacional Superior de Trelew, respondiendo de esta manera al insistente pedido del Consejo Municipal de la localidad que en aquel momento era encabezado por José Poch.

Apareció una "señal" en el Parque Nahuel Huapi y un guía de turismo destacó que se trata de algo "crucial"

El siguiente paso fue dado el 14 de enero de 1924 cuando el presidente de la Nación, Marcelo Torcuato De Alvear con la refrenda del ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Sagarna, firmó el decreto que textualmente decía: "Artículo 1°. Proceda la Inspección General de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial a instalar y organizar el Colegio Nacional de Trelew", estableciendo en su Artículo 2° "Nómbrase Rector de dicho Establecimiento y Profesor con seis horas de Ciencias y Letras, al Profesor de Enseñanza Secundaria, Félix Natt Kemper".

Kemper no era oriundo de la ciudad sino que una vez designado vino a Trelew y se estableció por 10 años para desarrollar y hacer crecer al establecimiento.

El Colegio Nacional se inauguró entonces el 26 de abril de ese mismo año y poco tiempo después fue ampliando su labor.

Una multitud marchó en Chubut en apoyo a la Universidad pública y criticaron el recorte presupuestario

Sin embargo habría que esperar dos años y tres meses más para que el 13 de abril de 1926 nuevamente el presidente Alvear junto a su ministro Sagarna, firmaran la inclusión en el plan de estudios del establecimiento educativo "las asignaturas Agricultura y Zootecnia" además de crear en el mismo colegio "un curso de Secretariado Comercial", cuya enseñanza incluía un plan de estudio de tres años al término de los cuales se podía acceder al certificado de Secretariado Comercial.

Desde aquel momento todo fue crecimiento. En 1947 comenzó a funcionar la Escuela Normal Anexa; en 1950 la Sección Comercial diurna, siete años más tarde el Departamento de Aplicación (nivel primario), mientras que en 1971 se pone en marcha el Plan de Agrónomos sustituido luego por el Bachillerato de Orientación Agraria.

El Gobierno confirmó el deposito de los fondos a las universidades y aumentó un 70% el presupuesto

Y más tarde se sumaría el Instituto de Formación Docente para el profesorado de la enseñanza primaria, a nivel terciario, en calidad de anexo.



UNA SENTIDA NECESIDAD

La creación del colegio fue celebrada y agradecida por quienes habían realizado el pedido a las autoridades nacionales. Y fue a través de dos telegramas con fecha 3 de marzo de 1923 que así se lo hicieron saber tanto al diputado nacional Francisco Albarracín como al presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear.

El texto enviado al legislador decía: "Agradecemos vivamente vuestro denodado esfuerzo en pro de esta localidad. En la fecha ha sido elevado al Excelentísimo señor Presidente de la República suscripto por este vecindario extenso telegrama referente aspiración de este pueblo sobre creación del Colegio Nacional".

Cómo estará el tiempo este sábado en Trelew y Puerto Madryn

Mientras que el dirigido al presidente indicaba: "Los que suscriben, vecinos de Trelew, Territorio del Chubut, tienen el honor de dirigirse a V.E., expresándole el regocijo causado por haber sido incluido en el proyecto de presupuesto para el año en curso la creación en esta localidad de un Colegio Nacional de enseñanza secundaria que vendrá a llenar una sentida necesidad pues centenares de jóvenes de estas regiones, al terminar sus estudios primarios ven truncado su porvenir, sus afanes y su vocación por la carencia de un establecimiento adecuado. Con la creación de este Instituto vuestro gobierno confirma una vez más sus patrióticos propósitos y sus elevados fines de propender al progreso de los Territorios del Sud que tanto necesitan de los beneficios de la vasta obra que V.E. desarrolla con el beneplácito general. Saludan a V.E. con su mayor consideración y respeto José M. Poch (Presidente Municipal), Orestes Franzoni (Gobernador Chubut), Angel M. Bottaro (Concejal), R. Vilgré La Madrid (Concejal)".



Cómo estará el tiempo este domingo en Trelew y Puerto Madryn

FIGURAS DESTACADAS Y SIETE INTENDENTES

Desde su puesta en funcionamiento, el Colegio Nacional de Trelew fue dando a la zona y a la Patagonia centenares de futuros profesionales que iban a impulsar el crecimiento de la ciudad y la región.

De sus aulas salieron quienes impulsarían años después el cuidado de la salud, el ejercicio del Derecho, la tarea de enseñar a leer y escribir, los empleados de los Bancos y comercios, los legisladores que impulsarían las instituciones locales y provinciales e incluso los técnicos que el Valle Inferior del Río Chubut necesitaba para incrementar su producción.

En ese amplio abanico también "El Nacional de Trelew" fue un semillero de formación de figuras destacadas en todos los ámbitos.

Por citar algunos de quienes ya no están hay que recordar al médico Adolfo Margara, a quien debe su nombre el Hospital Zonal de Trelew. Quizás pocos sepan que Margara fue de los primeros alumnos y docentes del Colegio y el primer nativo de la ciudad que volvió con su título de médico. También fue Rector pero fue separado durante la "Revolución Libertadora" lo que provocó incluso una "huelga de estudiantes".

Marcha universitaria en Neuquén: horario, lugar y todos los detalles



Otra figura emblemática fue sin dudas Mario Abel Amaya, que también cumplió un doble rol: el de alumno y luego el de profesor. La historia de Amaya es quizás más conocida, fue abogado y un destacado miembro de la Unión Cívica Radical llegando a ser Diputado Nacional.

También participó de la creación del Movimiento Renovación y Cambio que lideró Raúl Alfonsín y fue un férreo defensor de presos políticos, lo que motivó su secuestro y posteriormente su muerte como consecuencia de las torturas a las que fue sometido.

Viniendo mucho más acá en el tiempo y desde la vuelta a la Democracia en el país, hay que resaltar que el Colegio Nacional tuvo siete intendentes que egresaron de sus aulas.

El primero de ellos fue Alfredo García, que cursó sus estudios en el viejo edificio del "Nacional" que estaba ubicado en la calle Sarmiento entre Don Bosco e Italia. Otro de sus egresados fue José Gatica que estuvo a cargo del Ejecutivo Municipal desde el 2001 al 2003 y asistió a clases al actual establecimiento de 25 de Mayo y Pellegrini y otro fue el escribano Horacio Gómez que asumió la intendencia en 2003.

UNRN tomó medidas ante la falta de presupuesto: suspende actividades para evitar suspensión de clases

También el dos veces jefe comunal y ex vicegobernador de la provincia Gustavo Mac Karthy es ex alumno del Colegio Nacional, al igual que su padre el ex senador César "Kuky" Mac Karthy e incluso Máximo Pérez Catán que fue intendente de Trelew entre 2011 y 2015 egresó del "Nacional".

A ese grupo se suman también el ex intendente durante dos períodos Adrián Maderna y el actual jefe comunal de la ciudad Gerardo Merino, quien es de profesión Veterinario, previo a haberse graduado como Bachiller con orientación agraria en el Colegio Nacional.

Tras más de seis años, Torres inauguró la primera institución educativa en Chubut

Pero también las aulas del edificio de 25 de Mayo y Pellegrini tuvieron entre sus alumnos al tres veces ex gobernador de Chubut Mario Das Neves. Aunque en su caso no egresó del Colegio Nacional, sino de la Escuela Nacional de Comercio que por años funcionó en el segundo piso del edificio hasta que pudo tener su propia infraestructura.



"LA CASA POR LA VENTANA"

El glorioso Colegio Nacional de Trelew cumple 100 años de vida y la comunidad se unió para homenajearlo tirando "la casa por la ventana".

Con una matrícula que supera actualmente los 600 alumnos, desde hace meses una comisión conformada por directivos, docentes, no docentes, alumnos y ex alumnos, entre otros, diseñó un amplio programa de actividades para festejar el centenario.

Abriendo sus puertas a toda la ciudad, con orgullo "El Nacional", cuya directora actualmente es la profesora María Palacio Pentucci, hija de una ex docente del Colegio, invitó a todos a recorrer sus pasillos y sus aulas, a disfrutar de una muestra histórica que se celebró el miércoles pasado y a participar de una caminata el día jueves por la tarde que unió con velas y carteles el lugar donde estuvo el primer edificio con la actual infraestructura que se erige en pleno centro de la ciudad.

Cómo estará el tiempo este jueves en Trelew y Puerto Madryn

Luego vino el acto central que se realizó el viernes a las 11 de la mañana, en el que hubo lugar para el recuerdo de quienes fueron clave en la historia de la conducción del Colegio como el ex rector Roberto Genovesio y también Francisca Comes de Hernando.

Mientras que el sábado por la noche en un céntrico hotel de Trelew se realizó una cena de gala.

EL HIMNO QUE EMOCIONA

Y si como todo lo narrado hasta aquí fuera poco, hay que decir que el Colegio Nacional de Trelew hasta tiene su propio himno.

Con letra de Carlos Cazzaniga y música de Delia M. de Polanco junto a Clydwyn Ap Aeron Jones la canción que distingue a la institución expresa: “Es la voz del pasado que entona su más bella y sentida canción elevando hasta el cielo sus notas que saturan el aire de amor. Es un canto de fe y esperanza, es un himno que ha tiempo nació y que en halos de suave fragancia todo el sud de la Patria envolvió”. Y agrega: "Colegio Nacional de Trelew. Un pueblo sus hijos te dio. Manojo de brotes en flor. Que abriste en perenne eclosión".

Cómo estará el tiempo este viernes en Trelew y Puerto Madryn

Y continúa: “Colegio Nacional de Trelew, instantes que el alma grabó. Quién puede olvidar el tañer del bronce que al aula llamó. Es un lienzo tejido con viento, es un nido de vieveo rodeado, es un trozo de azul firmamento que cayóse en lugar alejado. Es un faro que enseña el camino a las naves que buscan el rumbo, es un templo que erigió el destino para honrar al saber y al estudio”. Y concluye: "Colegio Nacional de Trelew. Remanso de austral emoción. Con hilos de oro te uní al seno de mi corazón. Colegio Nacional de Trelew. Hoy vives tu día mejor. Rodeado de alumnos de ayer que repiten:¡Presente, Señor!".

Aumentan 200% los peajes en las rutas nacionales: ¿Cómo quedaron las tarifas?

Y vaya si ese presente se sintió durante este centenario en el que la comunidad se unió y celebró con nostalgia y agradecimiento la vida de un colegio ícono de la educación patagónica.

Quienes somos ex alumnos así lo sentimos. ¡Felices 100 años glorioso Colegio Nacional de Trelew!.