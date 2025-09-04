La industria láctea argentina, otrora motor emblemático de las economías regionales y símbolo de calidad alimentaria, atraviesa una tormenta que amenaza con cambiar para siempre sus cimientos.

Las icónicas empresas, pilares históricos del sector con generaciones de trabajadores y comunidades a su alrededor, enfrentan un colapso sin precedentes. Entre juicios concursales, despidos masivos, paralización productiva y conflictos que socavan la estabilidad social, estas compañías están más cerca que nunca del ocaso.

La decadencia acelerada de las principales firmas de la industria láctea argentina no responde únicamente a los vaivenes de un mercado global o a la volatilidad económica nacional sino a una combinación letal de factores que han erosionado la estructura productiva, financiera y social del sector. Historias de éxito de décadas atrás hoy se traducen en pasivos millonarios, plantas inactivas, cientos de empleados sin tareas o ingresos y comunidades enteras en vilo.

CUÁLES SON LOS 4 GIGANTES LÁCTEOS ARGENTINOS QUE ESTÁN EN CRISIS

SanCor, ARSA, Lácteos Verónica y La Suipachense, las cuatro crisis comparten problemáticas recurrentes: la caída persistente en el consumo interno potenciada por la creciente inflación, el avance imparable de marcas económicas de segunda línea, la presión de costos laborales y la falta de acceso a financiamiento viable.

En el contexto macroeconómico recesivo que Argentina enfrenta, estas dificultades adquieren una dimensión crítica que hace peligrar no sólo la continuidad de las firmas, sino la supervivencia de una cadena productiva y social que abarca desde el tambo hasta la distribución.

Cada planta cerrada implica también un efecto cascada en la economía regional: comercios que dejan de vender, transportistas sin trabajo, proveedores y prestadores impactados y comunidades en estado de incertidumbre y vulnerabilidad. La merma en la producción láctea no es sólo un problema sectorial sino un fenómeno que desangra dinámicas sociales y económicas que ya muestran signos de profundo desgaste.

SANCOR: DEL ESTANDARTE AL DESGUACE LENTO Y DOLOROSO

SanCor, la cooperativa que marcó el pulso de la leche en Argentina, está en plena agonía. Lo que alguna vez fue la mayor multinacional láctea del país, actualmente procesa apenas 50.000 a 60.000 litros diarios, una fracción mínima de su capacidad histórica.

La drástica reducción productiva se traduce también en una fuerte caída en el empleo, con 500 puestos perdidos en el último año, quedando 850 trabajadores activos en medio de suspensiones y atrasos salariales.

Con una deuda que supera los 400 millones de dólares, SanCor navega en un proceso concursal que avanza lentamente, cada vez más enfocado en la liquidación de activos que en la conformación de un plan viable de rescate o inversión. Las emblemáticas plantas que supieron operar a pleno hoy están casi paralizadas, y la esperanza de su resurgimiento se desvanece día a día.

ARSA: LA AGONÍA ADMINISTRATIVA BAJO CONTROL EXTRANJERO

ARSA es otro capítulo oscuro dentro del panorama lácteo. Controlada por el grupo Vicentin y bajo gestión directa de la empresa venezolana Maralac, sus plantas en Arenaza (Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba) están cerradas desde mayo de 2024.

El estado concursal declarado en marzo del mismo año es un lastre inescrutable: más de 49.700 millones de pesos de deuda reconocida, ampliada por garantías de 67.300 millones vinculadas a la compra de activos de SanCor.

Con más de 540 cheques rechazados que suman 6.500 millones de pesos y denuncias por vaciamiento de activos, la situación jurídica de ARSA es dramática. Técnicos y trabajadores denuncian irregularidades graves, que incluso activaron una denuncia penal de los sindicatos.

Con una base de empleados reducida a menos de la mitad y sin perspectivas claras de reactivación, la localidad de Arenaza —cuyo sustento económico giraba alrededor de ARSA— se enfrenta a una crisis social profunda.

LÁCTEOS VERÓNICA: UNA CAÍDA PROLONGADA QUE PARECE IRREVERSIBLE

Lácteos Verónica, con tres plantas en Santa Fe, se encuentra en su peor momento histórico. De un plantel de 700 trabajadores, la mayoría vive con salarios atrasados y en medio de conflictos gremiales, mientras la producción está casi paralizada.

El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que solicitó la empresa para implementar recortes salariales y de personal fue rechazado por ATILRA y frenado por el Ministerio de Trabajo, prolongando la incertidumbre.

La acumulación de más de 2.800 cheques rechazados equivalentes a más de 9.500 millones de pesos y denuncias por triangulación de activos dentro del conglomerado familiar Espiñeira ponen en evidencia problemas estructurales de gestión y financiamiento. Pese a que la empresa llegó a procesar hasta un millón de litros diarios de leche, hoy apenas alcanza los 200.000 litros, muy lejos de sus glorias pasadas.

La historia reciente de Verónica refleja una larga decadencia que se intensificó desde 2017, marcada por inestabilidad directiva, cuestionamientos fiscales y pérdida progresiva de competitividad.

LA SUIPACHENSE: UN MOTOR ECONÓMICO AL BORDE DEL COLAPSO

La variante de la crisis toma un matiz particular en La Suipachense, en la provincia de Buenos Aires. Con 150 empleados directos, la planta quedó acéfala tras la abrupta salida de sus dueños, el grupo Maralac, que también controla ARSA.

La mínima operatoria actual es sostenida por empleados que intentan evitar un cierre total, aunque la producción ya está completamente detenida debido a la retirada de tamberos ante atrasos en los pagos.

La deuda acumulada alcanza cifras alarmantes: 595 cheques rechazados por casi 6.000 millones de pesos. Además, la planta enfrenta deudas impagas a proveedores, transportistas y servicios básicos como energía, con riesgo inminente de cortes que dejarían a la empresa sin posibilidades operativas.

En la localidad de Suipacha, más del 60% de las familias dependen itineraria o directamente de la empresa. La tensión social crece con la expectativa de que el cierre oficial sea cuestión de días, mientras crecen las sospechas de un vaciamiento premeditado por parte de los actuales dueños.

Con SanCor, ARSA, Lácteos Verónica y La Suipachense acercándose a quiebras potenciales, el futuro inmediato del sector supone una encrucijada compleja. ¿Podrán reconfigurarse los modelos productivos, mejorar la gestión y atraer inversiones? ¿O se acelerará el desmantelamiento de un legado histórico que sostuvieron generaciones? Mientras tanto, miles de trabajadores y familias aguardan respuestas que asoman cada vez más lejanas en el horizonte.

El panorama es sombrío y demanda acciones urgentes desde todos los niveles, tanto públicos como privados, para evitar el fin de una industria emblemática. El derrumbe de estas firmas no es solo una tragedia empresarial, es una crisis social y regional que pone en jaque la sustentabilidad de comunidades enteras que hicieron de la leche un símbolo de prosperidad y desarrollo.

Con información de Ámbito, editada y redactada por un periodista de ADNSUR