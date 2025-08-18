La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que durante el inicio de la semana ingresará un sistema de baja presión con aire frío, que modificará las condiciones en gran parte del territorio neuquino. Las principales consecuencias serán lluvias y nevadas en la cordillera, acompañadas de viento en los valles y la meseta, además de un marcado descenso de las temperaturas en distintas localidades.

La capital neuquina tendrá un día con cielo cubierto y temperatura máxima de 17 °C, con viento del noreste que alcanzará velocidades de hasta 22 km/h. Durante la noche, el cielo se despejará y el frío se hará sentir: la mínima bajará a 1 °C, con viento en disminución, que soplará desde el este a unos 24 km/h.

En el centro de la provincia, Zapala presentará cielo cubierto y una temperatura máxima de apenas 11 °C. La mínima será de 0 °C y el viento, también desde el noreste, tendrá ráfagas que llegarán a los 16 km/h.

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes iniciará la jornada con cielo mayormente despejado, con una máxima de 8 °C y viento leve del este de hasta 9 km/h. Sin embargo, hacia la noche el panorama cambiará, con cielo parcialmente nublado y temperaturas en descenso hasta los -2 °C, con ráfagas del oeste que podrían alcanzar los 17 km/h.

Más al sur, Villa La Angostura tendrá lluvias débiles y dispersas durante la jornada. El registro térmico oscilará entre los 11 °C de máxima y -1 °C de mínima, con vientos del sudoeste de 15 km/h.

Por su parte, en el norte neuquino, Chos Malal registrará un día con cielo nublado y lluvias inestables. La máxima será de 10 °C, mientras que durante la noche el termómetro marcará -1 °C. Los vientos soplarán desde el noroeste, con velocidades cercanas a 15 km/h.