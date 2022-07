Tras superar las audiciones a ciegas, el chubutense Yhosva Montoya tuvo este lunes su primer duelo en La Voz Argentina y avanzó de fase.

El joven de 23 años hace poco menos de un mes Yhosva regresó a Gaiman, donde recibió una calida bienvenida por parte del pueblo y devolvió el gesto cantando en vivo en la plaza principal para todos los presentes. En aquella ocasión el intendente Darío James estuvo presente en aquel concierto que fue una verdadera gesta.

Yoshva, que hizo una revolución en las redes y consiguió un gran número de seguidores, se enfrentó a Axel Riquelmes (de Plottier, Neuquén) y cantó "Amutuy Soledad".

La "Yhosvaneta" es furor: el cantante que deslumbró en La Voz tiene un "fitito" que recorre las calles de Gaiman

"Me encantó, está complicadisimo", dijo Ricky Montaner. Mientras que su hermano Mau los incentivó a "cantar juntos, siento que se conocen y deberían considerarlo".

"Me encantó, fue perfecta. A partir de la mitad de la canción, Yoshva creció y fue muy perfecto", comentó Lali Espósito, quien agregó que "no me gustaría estar en tus zapatos, Sole".

"El mérito es de ellos, se los quiero agradecer. Este era el lugar y quizas a partir de hoy la gente quiera empezar a buscar algo de la historia, datos precisos. Lo hicieron espectacular, se llevaron muy bien, tienen un corazón muy grande", dijo Soledad.

En cuanto a la decisión, "La Sole" eligió al chubutense Montoya para seguir formando parte de su team.