COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El chubutense que quiere llegar caminando a Alaska se encuentra por estas horas cerca de la ciudad de Madison, según se encargó de comunicar a través de Facebook. El trelewense Martín Echegaray Davies aseguró que en el camino hay "mucha ventisca" pero que se encuentra bien y envió saludos a todos los usuarios que siguen su aventura a través de las redes sociales.

Hola amigos, ya cerca de Madison, con mucha ventisca pero bien, un abrazo a todos. Facebook me está enviando todos los... Publicado por Martín E. Echegaray Davies en Viernes, 3 de enero de 2020

"Facebook me está enviando todos los mensajes a spam, por lo que antes me era difícil verlos. Ahora me es imposible, envíen sólo WhatsApp", pidió el chubutense.

Davies emprendió su viaje desde Ushuaia el 31 de octubre del 2017. Su travesía se denomina “Caminata las 3 Américas”. Es oriundo de Trelew, tiene 61 años y salió de Ushuaia hace casi dos años. Ya recorrió 13 países, unos 19 mil kilómetros acompañado con su carro que pesa 180 kilos. Su objetivo es llegar a Alaska caminando.

Madison es una ciudad ubicada en el condado de Dane y capital estatal del estado estadounidense de Wisconsin. Para llega a Alaska, al chubutense le restan por caminar 3406 millas, el equivalente, a unos 5400 kilómetros.