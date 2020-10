BUENOS AIRES - La marca finlandesa HMD Global, licenciataria exclusiva de Nokia, trajo a la Argentina un celular "anticrisis" que cautiva desde el vamos por su bajo precio, apenas 19.999 pesos, pero también que trae características que lo hacen una buena opción dentro de los gama baja que se venden en el país.

Este nuevo celular se presenta con una cámara dual con sensores de 13MP y 2MP, que además incorpora inteligencia artificial.

Entre sus funciones está la de combinar la fusión de imágenes avanzadas y exposición múltiple para fotos impresionantes con detalles vibrantes, aún en condiciones de poca luz.

También incluye la de "Fotografía Recomendada" que ayuda a elegir la mejor toma. Ya sea un salto en el aire, el retrato familiar donde todos están sonriendo y con los ojos abiertos, o el gol ganador, esta función captura automáticamente imágenes alternas antes y después de que se presiona el botón del obturador y sugiere la mejor foto.

En lo que refiere al diseño, este smartphone cuenta con pantalla HD+ de 6.2 pulgadas (19:2 de aspecto) con un apartado notch para la cámara selfie. Además, presenta una tecnología “in-cell” para ofrecer una visualización excepcional, ya que elimina capaz intermedias de cristal, combinando el LCD con la capa táctil en una única lámina.

Otro detalle que refleja el espíritu de la marca finlandesa es su estética atemporal que no sólo está construida para verse y sentirse bien, sino para durar.

Nokia 2.3 presenta una cubierta nano-texturizada 3D que se siente segura en la mano y un acabado único. Su ingeniería estructural hace posible integrar la cámara dual y el flash de manera limpia, sin generar ningún borde en la parte posterior.

En su interior, el teléfono está potenciado por un procesador Mediatek MT6761 Helio A22, 2GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento para fotos y videos.

Gracias a su tecnología asistida por IA, la batería de 400 mAh del Nokia 2.3 resiste hasta dos días con una sola carga. Con esta función, el dispositivo aprende cuáles aplicaciones se usan más y prioriza la energía para éstas, de modo que los usuarios podrán ver series y películas durante mayor tiempo.

Por último, Nokia 2.3 incorpora también reconocimiento facial biométrico, lo cual te permitirá desbloquear el teléfono con sólo una mirada una vez que haya sido registrado en el teléfono los detalles del rostro.

El Nokia 2.3 ya se comercializa desde 19.999 pesos, en los colores verde y carbón en Claro, Movistar y Personal.