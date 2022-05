El cantor, imitador y humorista que sale como vecino a tapar baches en la Costanera de Caleta Olivia

Federico Romero dejó General Acha, en La Pampa, con la intención de trazar un mejor futuro en el sur. Una nueva historia que empezó a forjarse hace solo tres meses, similar a la de muchos que llegaron a esta zona, pero con una importante carga solidaria de quien ve cosas que quizás un vecino común no, y que decide tomar cartas en el asunto, o como en este caso poner “manos a la obra”.

Hace tres meses la vida de Federico era otra. Siempre ligada a la música, su pasión y su carrera desde hace 16 años, decidió junto a su pareja, oriunda de Caleta Olivia, afincarse en el barrio 2 de Abril. En la búsqueda de un provenir mejor, desde allí comenzaron a adecuarse a un nuevo entorno, que dio un vuelco un día, mientras transitaban por las calles de la ciudad, que presentan un notable deterioro.

Así fue que mientras espera ser contratado para brindar shows como cantante, imitador y humorista, comenzó a trabajar en beneficio de la comunidad, tapando baches para prevenir accidentes.

“Mi motivación para tapar los baches fue que un día iba circulando por las calles y me molestaba con mi vehículo pasará por esos lugares. Muchos baches, y el temor de romper una cubierta, un amortiguador o el tren delantero, por eso me decidí a taparlos y darle solución a este problema. Por eso se me ocurrió hacer un llamado a los vecinos para que me ayuden con materiales y puedan sumar, donar para que pueda hacerlo y mejorar un poco la ciudad”, expresó Romero, quien además reconoció que le molesta ver a la ciudad “tan abandonada”, por lo que pensó en un plan que le permita arreglar las calles “para una mejor circulación y para prevenir accidentes”.

Pocas horas después que trascendiera la fama de Federico como el vecino solidario que tomó la responsabilidad de tapar baches, trabajando con pocos recursos, fueron varias las voces que se alzaron en su contra acusándolo de hacer con fines políticos, buscando un “futuro electoral”, sin embargo, Romero se desprende de esas acusaciones remarcando que su accionar es benéfico y empático, y que no tiene “fines políticos”. “La política no es lo mío, por eso no opino, por eso no tengo mucho por decir”, añadió.

Federico trabajó en varios puntos de la Avenida Costanera. Un sector de casi 4 mil metros que presenta un deterioro avanzado, por la mala calidad de su asfaltado y por el perjuicio del tránsito pesado, que por allí es desviado para evitar el casco céntrico y en su trayecto al sur de la provincia, por la Ruta Nacional 3.

En esa parte de la ciudad se centró su trabajo. Contó con la ayuda de vecinos que le acercaron materiales y herramientas, aprobando el esfuerzo de un vecino común que vio una necesidad y se puso a trabajar en una empresa por la que el municipio local solo ha presupuestado 2.5 millones de pesos para este año.

“Siento mucho orgullo por la gente que me está ayudando con el tema de tapar los baches. Es lindo que se sumen para mejorar la ciudad en serio. No pensé que se iban a acercar tantos y lo han hecho. Gracias a todos los caletenses, vamos por más”, destacó Romero.

Según explicó, la población puede sumarse a este proyecto de reparar las calles acercando materiales. No obstante, él usa sus redes sociales para anticipar en qué lugar estará y eso facilita el apoyo de la comunidad. “Agradecería que traigan arena, baldes de pintura usados para transportar material, maderas de tarimas o pallets para hacer la señalización y crear vallas, cualquiera que se quiera acercar a dar una mano es bienvenidos. Mis redes sociales son: en Facebook me encuentran como Federico Romero; y en Instagram estoy como Federico Romero 531 sino pueden comunicarse a mi teléfono con prefijo de La Pampa 2954363631 ó por vía whatsapp al 2975920182”, manifestó.

EL ARTISTA DETRÁS DEL OBRERO

Federico Romero es, antes que nada, artista. La música la lleva en la sangre y es lo que siempre deseó como su forma de vida.

Según le contó a ADNSUR, su “vida artística es, gracias a Dios, bastante linda y sana”. Hace 16 años tomó la decisión de ser cantante e imitador, y recorrer el país así, con su arte. “Hago lo que me gusta, desde pequeño siempre quise serlo, y a cada persona que llego con mi arte a mi me conmueve, es un orgullo. Un aplauso, un comentario, todo es muy lindo, recibir ese cariño me llena el alma, es el combustible que tengo para estar arriba de un escenario.

En Caleta Olivia Federico estuvo trabajando algunos fines de semana en cervecerías y bares, pero de momento no tiene nuevas ofertas para realizar sus shows. Por lo pronto, y para los tiempos libres que le deja su rol de tapabaches, aguarda un llamado que le permita mostrar a los vecinos de la ciudad otro costado del joven al que ven en la costanera trabajando con cemento y pala.

“Mis planes a futuro son seguir reparando las calles y ser un alivio para el vecinos. También quiero plantar árboles, que hace mucha falta acá en Caleta Olivia y bueno, algún otro arreglo como señalizaciones, pintar líneas en las rutas. Pero como artista mis planes son seguir trabajando como lo vengo haciendo, subsistiendo como cualquier trabajador. Aparte de cantante soy DJ, tengo sonido, luces, animación, y me pueden contratar para eventos y fiestas”, sentenció.