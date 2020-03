PUERTO MADRYN (ADNSUR) - En las últimas horas se empezó a viralizar una foto de una mujer con un perrito caniche subido a un carrito de bebé, paseando por la costanera de Puerto Madryn.

La foto fue publicada por el sitio de Facebook "El ojo que todo lo ve" que publica fotos de la ciudad portuaria y alrededores en esa red social y en Instagram. La postal fue tomada este martes cuando la mujer paseaba con sus dos mascotas por la rambla: un perro salchicha y un caniche, que aparenta ir cómodamente sentado en el carrito para bebés.

La imagen rápidamente generó la reacción de los usuarios: "Buenísima idea! Si tenés dos o más de dos que no quieren caminar... Yo tengo un que cuando sale no quiere caminar y si le pones un collar directamente se tira al piso", contó una usuaria mientras que otra mujer añadió: "Muy buena idea para pasear a los perritos que están viejitos y no pueden caminar mucho".

Otro usuario contó luego que conoce a la mujer y que el perrito que iba en el carro "sufre de las caderas; por eso lo lleva así". Además, resaltó que "el hijo ha rescatado más 200 perros desde que lo conozco. Buenos ejemplos!".