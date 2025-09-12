El instructor argentino de buceo Juan Cruz Zanaboni, de 36 años, recibió este miércoles el alta médica luego de haber sufrido un accidente mientras realizaba una capacitación en apnea en Freeport, Bahamas, hace unas semanas.

El hecho ocurrió durante una práctica en la que los buzos descienden conteniendo la respiración de manera voluntaria, técnica que exige una gran preparación física y mental. Zanaboni se desvaneció en medio de la actividad y debió ser asistido de urgencia.

Su evolución fue seguida con atención tanto por sus familiares y allegados como por la comunidad de buceo, que se mantuvo expectante durante los días posteriores al accidente, incluyendo a vecinos de Puerto Madryn, donde el instructor, oriundo de Temperley, en la provincia de Buenos Aires, estudió y se profesionalizó.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Los amigos y allegados organizaron diferentes eventos para recaudar dinero y trasladarlo a Cancún, México, para que reciba una mejor atención.

LA BUENA NOTICIA

Finalmente, en las últimas horas, su hermana Julieta Zanaboni informó que Juan Cruz fue dado de alta y que volverá próximamente a Argentina para seguir su recuperación.

“En el día de ayer (miércoles) Juan Cruz tuvo el alta médica. Su edad, su buen estado físico, el amor y los rezos de todos los que lo quieren ayudaron de manera fundamental para que esto sucediera. Dicho por los médicos, no solo fue la medicina, hubo algo más que ellos no pueden explicar, y yo estoy segura de que fue mi querido viejito que nunca le soltó la mano”, expresó conmovida desde México, donde viajó para acompañarlo.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

La familia confirmó que el instructor regresará a la Argentina sin necesidad de escolta médica, aunque deberá continuar con chequeos y controles regulares en las próximas semanas para garantizar su completa recuperación.

Julieta también compartió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que siguieron de cerca la situación y enviaron fuerzas durante la internación. “Estamos todos muy movilizados. Llegué a México con mucha angustia y hoy mi corazón estalla de felicidad. No nos va a alcanzar la vida para agradecer tanto apoyo y acompañamiento. Gracias infinitas por tanto ❤️”, escribió.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

La noticia del alta fue recibida con enorme alivio por familiares, amigos y colegas de Juan Cruz, que resaltaron el espíritu luchador del instructor y el rol del apoyo colectivo en los momentos más difíciles.