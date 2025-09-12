El buzo argentino recibió el alta médica tras su accidente en Bahamas
Se trata de Juan Cruz Zanaboni, quien se formó en Puerto Madryn y había sufrido una descompensación durante una capacitación en apnea
El instructor argentino de buceo Juan Cruz Zanaboni, de 36 años, recibió este miércoles el alta médica luego de haber sufrido un accidente mientras realizaba una capacitación en apnea en Freeport, Bahamas, hace unas semanas.
El hecho ocurrió durante una práctica en la que los buzos descienden conteniendo la respiración de manera voluntaria, técnica que exige una gran preparación física y mental. Zanaboni se desvaneció en medio de la actividad y debió ser asistido de urgencia.
Su evolución fue seguida con atención tanto por sus familiares y allegados como por la comunidad de buceo, que se mantuvo expectante durante los días posteriores al accidente, incluyendo a vecinos de Puerto Madryn, donde el instructor, oriundo de Temperley, en la provincia de Buenos Aires, estudió y se profesionalizó.
Los amigos y allegados organizaron diferentes eventos para recaudar dinero y trasladarlo a Cancún, México, para que reciba una mejor atención.
LA BUENA NOTICIA
Finalmente, en las últimas horas, su hermana Julieta Zanaboni informó que Juan Cruz fue dado de alta y que volverá próximamente a Argentina para seguir su recuperación.
“En el día de ayer (miércoles) Juan Cruz tuvo el alta médica. Su edad, su buen estado físico, el amor y los rezos de todos los que lo quieren ayudaron de manera fundamental para que esto sucediera. Dicho por los médicos, no solo fue la medicina, hubo algo más que ellos no pueden explicar, y yo estoy segura de que fue mi querido viejito que nunca le soltó la mano”, expresó conmovida desde México, donde viajó para acompañarlo.
La familia confirmó que el instructor regresará a la Argentina sin necesidad de escolta médica, aunque deberá continuar con chequeos y controles regulares en las próximas semanas para garantizar su completa recuperación.
Julieta también compartió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que siguieron de cerca la situación y enviaron fuerzas durante la internación. “Estamos todos muy movilizados. Llegué a México con mucha angustia y hoy mi corazón estalla de felicidad. No nos va a alcanzar la vida para agradecer tanto apoyo y acompañamiento. Gracias infinitas por tanto ❤️”, escribió.
La noticia del alta fue recibida con enorme alivio por familiares, amigos y colegas de Juan Cruz, que resaltaron el espíritu luchador del instructor y el rol del apoyo colectivo en los momentos más difíciles.