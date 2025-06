El Bolsón: una anciana de 85 años se perdió en un cerro y pasó más de 20 horas a la intemperie

Celina Jara, una mujer de 85 años que vive en el paraje rural de Mallín Ahogado, en las cercanías de El Bolsón, se perdió el miércoles por la tarde cuando salió a arrear a sus animales. Estuvo desaparecida durante más de 20 horas hasta que fue hallada por un operativo de búsqueda que incluyó a la Policía de Río Negro y familiares.

La mujer había salido de su casa alrededor de las 14:30 para trasladar ovejas hacia un corral, una tarea habitual en su rutina diaria.

Por razones aún no esclarecidas, se desorientó y no pudo regresar. Pasó la noche sola en el cerro Saturnino, ubicado dentro del predio rural donde vive junto a su hermano Juan, de 73 años, quien tiene una discapacidad que le impide comunicarse y no pudo pedir ayuda.

La búsqueda comenzó recién al día siguiente, una vez que allegados notaron la ausencia prolongada de Celina. El operativo se desplegó por el campo y zonas cercanas al cerro, y permitió dar con ella alrededor del mediodía, unas 22 horas después de su desaparición.

Según informaron fuentes policiales al diario El Cordillerano, la mujer fue encontrada en una zona de vegetación baja, donde se había refugiado del frío.

Celina presentaba golpes y estaba inmovilizada, pero se encontraba consciente. Se estima que sus heridas son consecuencia del esfuerzo por desplazarse durante varias horas sin rumbo, en medio de la vegetación y el terreno irregular. Se calculó que había caminado más de siete kilómetros desde el lugar en que fue vista por última vez hasta donde fue localizada.

Al verse perdida y sin lograr orientarse, Celina intentó volver a su casa por sus propios medios. Finalmente, al caer la noche y ante las bajas temperaturas, se cobijó bajo unas plantas tupidas que le ofrecieron cierto resguardo.

Los rescatistas, tanto civiles como personal policial, improvisaron una camilla para trasladarla hasta un camino donde pudo ser asistida por una ambulancia. Fue llevada a un centro médico para su evaluación.

Afortunadamente, los médicos confirmaron que Celina se encuentra en buen estado general, considerando las circunstancias. Las heridas que sufrió fueron leves y se espera que se recupere sin complicaciones.