El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó el cronograma de feriados bancarios para lo que resta del año 2025, confirmando los días en los que las entidades financieras no atenderán al público ni habrá actividad en el mercado cambiario.

Tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, el calendario financiero prevé cuatro jornadas sin operaciones, concentradas entre noviembre y diciembre, afectando tanto a usuarios como a empresas, comercios e inversores.

Estas interrupciones coinciden además con momentos de alta demanda en el mercado de cambios y la economía en general, en particular hacia fin de año, cuando empresas preparan cierres contables, pagos y movimientos vinculados a impuestos o importaciones. Las jornadas sin bancos pueden afectar también la operatoria comercial, especialmente en sectores que dependen del flujo constante de dinero en efectivo o necesitan realizar compras y ventas internacionales.

EL BANCO CENTRAL OFICIALIZÓ LOS FERIADOS BANCARIOS

El primer parate llega el 6 de noviembre por el Día del Bancario y luego le seguirá, en el mismo mes, un fin de semana extra largo que impactará directamente en el sistema financiero.

El segundo receso se dará con un fin de semana largo, marcado por un día no laborable con fines turísticos el viernes 21 y el feriado del lunes 24 en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Dichos días son oficiales según las comunicaciones C99321 y C100942 emitidas por el BCRA, que regulan las actividades financieras para este año.

Estos feriados marcan una pausa conjunta tanto en la atención presencial en sucursales como en las operaciones del mercado de cambios, que incluye la compra y venta de divisas y la operatoria con títulos públicos.

Por esta razón, resulta fundamental para los usuarios anticipar la realización de trámites, extracciones y gestiones que requieran atención bancaria, especialmente en un contexto económico donde la disponibilidad de efectivo y el acceso a servicios cambiarios son herramientas clave para distintos sectores.

El último mes del año presenta dos feriados bancarios tradicionales: el lunes 8 de diciembre, por el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25, día de Navidad.

Durante estos días, los bancos estarán cerrados y no se realizarán operaciones que involucren atención presencial ni mercado cambiario.

OPERACIONES ELECTRÓNICAS Y RECOMENDACIONES

Mientras que las sucursales físicas permanecerán cerradas durante estos feriados, los canales electrónicos como el home banking, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos continuarán funcionando con normalidad.

Sin embargo, el Banco Central aclaró que las transacciones que requieran procesamiento manual o validación presencial no se acreditarán hasta el siguiente día hábil, lo que puede ocasionar demoras en la acreditación de depósitos o transferencias.

Por este motivo, el BCRA recomienda a quienes utilicen servicios financieros anticipar cualquier trámite o necesidad de efectivo para evitar inconvenientes durante los períodos sin actividad bancaria.