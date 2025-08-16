El Banco del Chubut anunció que este domingo no funcionarán los servicios digitales

El Banco del Chubut informó que este domingo 17 de agosto, durante la madrugada, los usuarios no podrán acceder a sus servicios digitales debido a un mantenimiento programado en la red Link.

Esta interrupción se realiza en el marco de los procedimientos habituales que ejecuta la entidad financiera para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos, así como para actualizar el software y la infraestructura tecnológica que soporta los servicios digitales de sus clientes . La medida tiene como objetivo mejorar la estabilidad de la plataforma, prevenir posibles fallas y reforzar la protección de los datos de los usuarios.

El horario previsto para estas tareas comprende desde las 00:01 hasta las 6:00 horas, lapso en el cual quedarán inhabilitados los cajeros automáticos, el Home Banking, las tarjetas de débito y cualquier otra operación que dependa de esta red.

Desde la institución bancaria recomendaron planificar con antelación los movimientos financieros previstos para el fin de semana, incluyendo pagos de servicios, transferencias, compras y retiros de dinero. Adelantar estas operaciones permitirá evitar contratiempos y garantizar que las obligaciones financieras se cumplan sin inconvenientes. Los clientes que no tomen estas precauciones podrían encontrarse con dificultades temporales para realizar operaciones básicas durante el periodo de mantenimiento.

Además, el Banco del Chubut recordó que fuera de este horario, los servicios digitales funcionarán con normalidad y se podrá operar desde cualquier lugar de la provincia, utilizando tanto las plataformas virtuales como las oficinas físicas habilitadas.

Asimismo, la entidad enfatizó que esta medida refleja el compromiso de la institución con la seguridad, la eficiencia operativa y la atención responsable hacia los clientes, buscando siempre que la experiencia bancaria sea confiable y fluida.

Con estas acciones, el Banco del Chubut busca reforzar la confianza de sus usuarios en los servicios digitales, garantizando que las herramientas tecnológicas estén siempre disponibles y funcionen de manera óptima, permitiendo que los clientes puedan realizar sus operaciones de manera segura y sin interrupciones imprevistas.