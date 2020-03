RAWSON (ADNSUR) – En una entrevista exclusiva con ADNSUR, Julio Ramírez, presidente Banco Chubut se refirió a la nueva línea de crédito MiPyme, los trámites para que 90 jubilados cobren por ventanilla, la posibilidad de no descontar créditos inmobiliarios y las gestiones para depósito de sueldos de estatales.

Ramírez destaco la línea de crédito MiPyme lanzada este miércoles. “En principio es por 90 días, a una tasa de 24% anual para hacerle frente de alguna pequeña empresa o pyme que necesite asistencia para pagar sueldos, será todo vía web”, indicó.

Y señaló que se acordó que el banco ponga recursos propios: “Aportamos 500 millones de pesos, la mitad es capital y propio. Tratar de estar ayudando a los pequeños comerciantes”, puntualizó.

PAGO DE SALARIOS

Por otra parte, Ramírez habló de las declaraciones del gobernador Mariano Arcioni sobre la posibilidad de descontar por tres meses los créditos hipotecarios y personales. “Es bastante complicado eso porque nos impacta muchísimo, estamos haciendo las evaluaciones para saber cómo podemos estar en una ayuda permanente con el empleado. En la medida que el empleado cobre su sueldo, no debería tener inconveniente, el tema es si no cobra el sueldo”, dijo.

Con respecto al depósito de sueldos para los estatales, aseguró que si provincia consigue la plata, queda asegurado el pago de sueldos desde el banco: “Tenemos un servicio de guardia de trabajo, muchos de los empleados del banco están trabajando de manera remota, y ejecutando todos los procesos. En Rawson hay una guardia mínima de funcionamiento para que la red funcione, lo mismo ocurre con el Banco Nación –la casa matriz en Buenos aires, que es de donde salen todas las transferencias de todas las provincias”, indicó.

TRÁMITES PARA JUBILADOS QUE COBRAN POR VENTANILLA

Ramírez también habló sobre la situación de los jubilados provinciales que no están bancarizados, y que ante el cierre de los bancos por el coronavirus, deberían cobrar sus haberes por ventilla: “Los jubilados son pocos, son unas 92 personas, pero estamos buscando una salida viendo como lo podemos resolver”, dijo.

Y explicó que “hemos pedido al instituto que si o si solicite aperturas de cuenta, vamos a solicitar la tarjeta y aquella persona que no sepa manejar el cajero o no tenga nadie que lo ayude, pondremos a algún empleado para ayudarlo. No habrá otra salida que todo el mundo esté bancarizado”.