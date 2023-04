El bailarín Hernán Piquín presentará “El Show debe continuar” el miércoles 10 de mayo por la noche en el Auditorio Municipal de Esquel.

Según informa EQSNotas, éste será un show distinto al “Freddy” que se hizo hace 10 años. Si bien se hace referencia al líder de Queen, en este caso tendrá otra mirada, otro libreto, vestuario, coreografías nuevas, etc. para representar su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía y la aceptación.

La impactante puesta en escena tendrá 22 temas musicales de la icónica banda y sus interpretaciones como solista.

Repasarán temas como Who wants to live for ever, Bohemian Rapsody, Innuendo, Somebody to love, A kind of magic, We are the champions, To much love kill you, I want you break free, Under presure, Love of my life, Living on my own, Killer Queen, Save me, dont stop me now, In my defense, Another one bits the dust, Barcelona y Show must go on.