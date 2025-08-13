El avión presidencial aterrizó en Trelew: qué hizo y por qué regresó rápido a Buenos Aires

El mediodía de este miércoles, el avión presidencial argentino, identificado como ARG-01, aterrizó en el Aeropuerto Almirante Zar de Trelew.

La aeronave llegó sin pasajeros y con un único propósito: cumplir con una jornada de instrucción para su tripulación.

Fuentes aeronáuticas confirmaron que los pilotos están atravesando una etapa de adiestramiento, proceso habitual en la aviación que incluye prácticas de cartas de procedimiento, aproximaciones, despegues y aterrizajes en diferentes aeropuertos del país.

En este caso, Trelew fue elegido por sus características técnicas y su disponibilidad operativa para este tipo de maniobras. El ARG-01 permaneció en la pista y plataforma del aeropuerto chubutense durante algunos minutos. En ese lapso, la tripulación ejecutó ejercicios previstos en su programa de formación. No se registró descenso de pasajeros ni actividad protocolar, ya que el vuelo no estaba vinculado a ninguna agenda presidencial.

Una vez finalizadas las prácticas, la aeronave emprendió el regreso hacia el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó nuevamente bajo resguardo de la flota presidencial.

El ARG-01, incorporado en 2023 a la flota presidencial, ha sido objeto de entrenamientos similares en otras provincias. Estas prácticas no implican transporte de funcionarios y no representan un costo adicional significativo , ya que se realizan dentro del plan de mantenimiento y operación de la aeronave.

Concluidas las maniobras, el personal de la terminal aérea retomó su actividad normal, mientras que el ARG-01 continuó con su itinerario de instrucción programada.

La realización de este tipo de vuelos forma parte de los procedimientos rutinarios para mantener las licencias y competencias de los pilotos. Según indicaron especialistas, los entrenamientos permiten que las tripulaciones se familiaricen con distintas condiciones climáticas, configuraciones de pista y procedimientos específicos de cada aeropuerto, aumentando la seguridad operativa en viajes oficiales.