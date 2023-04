Desde la Asociación de Taxis de Puerto Madryn alertaron sobre el aumento del ofrecimiento del transporte ilegal en las redes sociales. Según los taxistas, este tipo de servicios que no se encuentran legalmente registrados, pueden generar inseguridad para los pasajeros, para terceros, y complicaciones en caso de accidentes o incidentes viales.

Edgar Sandanella, Presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis de Puerto Madryn destacó que “en la ciudad ha proliferado la oferta de transporte en forma particular y por redes sociales nombrando aplicaciones aunque no sean realmente parte de ella. Hay mucho transporte ilegal que no reúnen las condiciones y necesitamos trabajar sobre este tema con todos los actores de la sociedad”.

Con anterioridad, los avisos eran esporádicos. Últimamente con nombre y apellido por redes sociales se ofrecen traslados dentro de la ciudad con vehículos no habilitados que, según puede observarse en los comentarios, la gente consume casi con normalidad.

Vía Crucis submarino en Puerto Madryn: seguilo en vivo por ADNSUR

“Hemos hablado y presentado notas al Municipio para ver cómo podemos trabajar en este tema. Hay una ordenanza muy clara donde no se pueden ofrecer estos servicios en forma particular. Por otro lado, estamos hablando con los trabajadores de las remiserías y queremos trabajar en conjunto para presentar ante la Municipalidad con movilización para entregar un petitorio".

"El Municipio expresa dificultad para atender este problema pero necesitamos que se trabaje en la solución del problema, hay que hacer cumplir con la ordenanza vigente, la logística la tendrán que resolver ellos para implementarla”, dijo Edgar Sandanella.

Fuente: Noticias PMY