Un informe elaborado desde el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.P.S.J.B, por parte del licenciado Alejandro Jones, destaca que la disminución de la producción en las cuencas de hidrocarburos convencionales consideradas entre 2009 y 2025 fue de un sustancial 51%, con un promedio de 3,2% anual durante 16 años.

Esto es marcadamente más alto que la tasa de disminución natural esperada para dichas cuencas, que normalmente se estima entre el 1,5% y el 2% anual. La provincia de Santa Cruz muestra la caída más significativa, mientras que Mendoza también ha visto una notable reducción en la producción de crudo. Incluso Neuquén, conocida por su producción no convencional, ha experimentado una marcada caída en su producción convencional.

Un fuerte sismo sacudió un sector de Santa Cruz: evacuaron una mina y se suspendieron las clases

Esta disminución acelerada confirma lo que es demasiado evidente para chubutenses y santacruceños: la inversión se está dirigiendo hacia otras zonas. Sin embargo, más allá de las situaciones obvias, el trabajo sostiene que para contrarrestar esta tendencia y fomentar nuevas inversiones en cuencas convencionales maduras, es crucial comprender la compleja estructura de costos de producción.

Cuánto cuesta producir un barril de petróleo en San Jorge

Jones sostiene que determinar una estructura de costos representativa para los hidrocarburos de cuencas maduras es un desafío debido al creciente número de operadores, las características únicas de cada campo dentro de una cuenca y la diversidad de precios.

El informe utiliza el costo por barril como métrica clave, derivado del precio internacional del petróleo Brent con descuentos promedio por calidad. Con ese objetivo, estimó un precio neto promedio de las ventas de petróleo crudo en 2024 en US$65 por barril, considerando las ventas al mercado interno y utilizando los costos determinados a partir de la información financiera de cuatro importantes operadoras, que representan aproximadamente el 80% de la extracción convencional.

A 40 años del último recital de 'Los Abuelos de la Nada': sus anécdotas apasionantes en Chubut

Frente a este precio de referencia de U$S 65 por barril, el informe presenta la siguiente estructura de costos promedio para la cuenca San Jorge:

•Valor por barril (Brent menos descuentos): U$S 65

•OPEX (Gastos Operacionales): U$S 34,5

•IIBB (Impuesto a los ingresos brutos): U$S 1,8 (a una tasa efectiva del 2,8%)

•Regalías y Otros: U$S 8,1 (a una tasa efectiva del 10,5%)

•CAPEX (Gastos de Capital - promedio de 2 años): U$S 14,2

•Impuesto a las Ganancias: U$S 1,6 (a una tasa efectiva del 25,3%)

•Margen de Utilidad Neta por barril: U$S 4,7

•Rentabilidad Neta sobre el valor de las ventas: 7,30%

Este análisis muestra que a U$S 65 por barril, la actividad en cuencas maduras convencionales casi no ofrece incentivos para la inversión.

Comparativa entre Chubut y Santa Cruz a U$S65/barril

Provincia Ganancia neta por barril Rentabilidad Chubut U$S 2,6 4,0% Santa Cruz -U$S 2,1 -3,23%

En junio comenzará la temporada de ballenas en Península Valdés: cuánto cuesta el avistaje y a cuánto aumentará en septiembre

Por qué Santa Cruz tiene más dificultades que Chubut

Cuando el informe desglosa lo que ocurre a un lado y otro de la cuenca, el problema se agrava especialmente para el norte santacruceño, a partir de la menor producción de sus yacimientos.

El licenciado Jones revela que mientras Chubut mantiene un margen de ganancia de U$S2,6 por barril, con el mismo supuesto del barril a U$S65, en Santa Cruz con ese precio ya hay quebranto, con una pérdida de U$S2,1 por barril y una Rentabilidad Neta sobre las ventas del -3,23%.

Frente a esta evaluación de costos, el informe considera que la actividad en Santa Cruz es económicamente inviable.

El problema se agrava al trasladar los cálculos hacia un barril de U$S60, en un escenario altamente probablemente para las actuales condiciones del mercado.

Se registraron cuatro réplicas tras el sismo en Santa Cruz: qué dijeron en Chile sobre la alerta de tsunami

En ese caso, para Chubut las variables serían las siguientes:

•Valor por barril (Brent menos descuentos): U$ 60

Convencional

•OPEX (Gastos Operacionales): U$ 34,5

•IIBB (Impuesto a los ingresos brutos): U$ 1,7

•Regalías y Otros: U$ 10,2

•CAPEX (Gastos de Capital - promedio de 2 años): U$ 14,2

•Impuesto a las Ganancias: -U$ 0,1

•Margen de Utilidad Neta por barril: -U$ 0,4

•Rentabilidad Neta sobre el valor de las ventas: -0,73%

Los datos reflejan que con un precio U$60, en Chubut también se empiezan a perder 40 centavos de dólar por cada barril producido, con una rentabilidad negativa de casi el 1%.

Para Santa Cruz, el escenario se torna más dramático, con una pérdida deU$ 5,2 por barril y una rentabilidad negativa del 8,6% por cada unidad producida.

•Valor por barril (Brent menos descuentos): U$ 60

•OPEX (Gastos Operacionales): U$ 39

•IIBB (Impuesto a los ingresos brutos): U$ 1,7

•Regalías y Otros: U$ 9,6

•CAPEX (Gastos de Capital - promedio de 2 años): U$ 16,8

•Impuesto a las Ganancias: -U$ 1,8

•Margen de Utilidad Neta por barril: -U$ 5,2

•Rentabilidad Neta sobre el valor de las ventas: -8,6%



Preocupación: un nuevo sismo de magnitud 3,8 sacudió una zona de Santa Cruz

El informe concluye que, en un rango de precios de US$60 a US$70 por barril, la situación para las cuencas convencionales maduras es compleja y la caída será significativamente mayor que la tasa natural.

La necesidad de contar con incentivos para invertir

El análisis de la estructura de costos también apunta hacia posibles formas de incentivar la inversión en estas cuencas convencionales maduras. Estos pueden clasificarse en dos grandes grupos:

1. Aumento del Ingreso: Implica eliminar barreras de acceso al precio internacional, específicamente eliminando aranceles a la exportación y aplicando solo descuentos por calidad.

También propone permitir a los operadores la libre disponibilidad de las divisas generadas para pagar la importación de equipos e insumos necesarios para la recuperación secundaria y terciaria, y conservar la moneda producida en su forma original.

Tras la alerta naranja por fuertes vientos, se suspendieron las clases en un sector de Santa Cruz

2.Reducción de costos: Esto se puede lograr a través de varios componentes, con decisiones que dependen del ámbito nacional. Entre otras, se mencionan aranceles diferenciales de importación para bienes y servicios necesarios para la producción; disminución de retenciones a la exportación; reducción de las tasas de impuesto sobre la renta para las empresas operativas y sus proveedores de servicios; permitir la depreciación acelerada de equipos para efectos del impuesto sobre la renta; IVA diferencial para operadores y empresas de servicios.

A nivel provincial, las medidas de incentivo propuestas son algunas de las que ya se están aplicando por parte del gobierno, como la reducción de regalías y otros componentes fiscales equivalentes como bonificaciones y regalías adicionales; reducción del impuesto a los Ingresos Brutos, con efecto cascada sobre los precios de los bienes y servicios adquiridos por los operadores.

Cierra un aeropuerto clave en Santa Cruz por 90 días: cómo afectará a los vuelos desde septiembre

Y a nivel sociedad y sindicatos, se sugiere implementar convenios colectivos de trabajo más efectivos y eficientes, adaptados al sistema productivo de las cuencas.

El informe analiza específicamente un proyecto de ley que se encuentra actualmente en trámite en el Congreso Nacional. Las principales medidas de incentivo propuestas en esta iniciativa incluyen:

•Depreciación acelerada para nuevas inversiones.

•Tasa del 0% para derechos de exportación.

•Tasa del 0% para derechos de importación.

•Reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades al 25% para las empresas que realicen actividades de hidrocarburos convencionales.

•Permitir una deducción del 50% para las inversiones en prospección, exploración y abandono de pozos a efectos del impuesto sobre la renta corporativa.

•Una reducción del 30% en el tipo del IVA.

Se quedaron sin trabajo, los desalojaron y viven con sus dos hijos debajo de una lona en Caleta Olivia

El costo de estas medidas sería muy bajo para las cuentas de Nación

La implementación de estas medidas tendría efectos fiscales, principalmente en el Impuesto a la Renta y los Derechos de Exportación, ya que son los impuestos directamente afectados por los cambios propuestos. Jones evalúa el impacto fiscal, para concluir que el costo de estos incentivos, que serían importantes para recuperar la producción en las cuencas maduras, sería muy bajo para las cuentas públicas del gobierno nacional.

Para el año 2024, la producción convencional de hidrocarburos de cuencas maduras contribuyó con una proporción relativamente pequeña a la recaudación total de estos impuestos:

•Derechos de exportación: La contribución fue inferior al 3% de la recaudación total de derechos de exportación de ARCA. Cabe destacar que los derechos de exportación e importación no se comparten con las provincias, por lo que los cambios aquí propuestos sólo afectarían los ingresos del gobierno nacional.

•Impuesto sobre la Renta: La contribución proporcional fue menor al 2% de la recaudación total del impuesto sobre la renta de ARCA en 2024.

Gendarmes rescataron a un cóndor herido mientras recorrían una zona de Santa Cruz

El Impuesto a las Ganancias está sujeto a coparticipación, es decir se distribuye entre el Tesoro Nacional, ATN (Aportes del Tesoro Nacional), CABA y las provincias. El informe estima que aplicar las medidas de reducción del Impuesto Sobre la Renta propuestas a la recaudación de 2024 resultaría en una pérdida total de 286.000 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 1,12% de la recaudación total del Impuesto sobre la Renta.

El porcentaje estimado de pérdida es uniforme entre todos los destinatarios:

•ARCA: $ 5.433.081.465

•Tesoro Nacional: $112.880.674.412

•ATN: $2.805.185.746

•CABA: $3.927.260.044

•Provincias (en conjunto): $160.905.454.380



La reducción estimada en la recaudación del Impuesto a las Ganancias para cada provincia y CABA muestran una disminución del 1,12% en el monto coparticipado para cada jurisdicción en función de la distribución de 2024.



Un sector de Santa Cruz se encuentra bajo alerta amarilla por lluvias fuertes

El objetivo es atenuar el declino natural, ya que no puede revertirse



El objetivo de estas políticas de incentivos no es necesariamente revertir el declive natural hacia un crecimiento positivo, sino reducir la tasa de disminución de la producción del promedio anual actual del 3,2% acercándola a la tasa de declive natural esperada del 1,5% ó 2%

La experiencia con incentivos anteriores muestra que los aumentos de producción pueden ocurrir rápidamente, a menudo en 4 meses, alcanzar su punto máximo en los siguientes ocho meses y luego estabilizarse. Sin embargo, cuantificar con precisión los efectos a largo plazo sobre la recaudación de ingresos más allá de 2024 es complejo.

El informe destaca que sin estas políticas, los efectos negativos de la disminución de la producción sobre los ingresos seguirán empeorando. Esta política pública busca amortiguar esos efectos fomentando la inversión en cuencas maduras, lo que conducirá a un aumento de la producción.

Está detenido por abusar de sus hijastras y su ex denunció que las hostiga desde una cárcel

Si bien el impacto fiscal inicial implica una reducción de ciertos impuestos, se espera que el aumento de la producción impulsado por la inversión mitigue o incluso revierta estas pérdidas a mediano y largo plazo, al desacelerar la caída o estabilizar los niveles de producción acercándolos a la tasa natural.