El aeropuerto Almirante Zar de Trelew anunció la incorporación de nuevas rutas y una ampliación en su grilla de vuelos a partir de octubre, lo que fortalecerá la conectividad aérea de la región. Fabio Orellano, director del aeropuerto, confirmó que comenzarán a operar los vuelos de temporada hacia El Calafate y Ushuaia, dos destinos clave para el turismo patagónico.

“Como todos los años, para esta época ya empiezan a aparecer los vuelos de temporada. A partir de octubre vamos a tener los primeros vuelos a Calafate y, sobre fin de octubre, empiezan los vuelos a Ushuaia, lo que hace que toda la semana tengamos esos dos destinos nuevos”, explicó Orellano en diálogo con Canal 12. Los vuelos tendrán frecuencias los miércoles y domingos hacia El Calafate, mientras que a Ushuaia se podrá viajar los martes, jueves y sábados.

A esto se suma una mejora en la ruta Trelew-Buenos Aires, con horarios más accesibles y la incorporación de una nueva frecuencia por parte de JetSMART los días martes. “Estamos trabajando bien en lo que es capacidad. Los aviones están viniendo con más del 50% de ocupación, y en el caso de JetSMART, muy llenos”, detalló Orellano, quien destacó que esto obliga a reforzar la seguridad operacional y mantener en óptimas condiciones la pista del aeropuerto.

El directivo también señaló que se mantiene un movimiento constante durante el día, con vuelos que llegan desde Buenos Aires a la madrugada, otros que parten a primera hora y servicios regulares al mediodía y la tarde. La infraestructura actual permite operar sin inconvenientes, con espacio suficiente para seis aviones de gran porte.

Conectividad turística: nuevas rutas y corredores para potenciar la región

En paralelo, la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi, destacó que desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se avanza en el desarrollo de nuevas rutas turísticas que complementarán la mayor conectividad aérea.

Entre ellas se encuentra la Ruta Patagonia Azul, que busca unir Trelew con Comodoro Rivadavia a través de la Ruta 1 y generar un nuevo producto turístico basado en el avistaje de ballenas, sumado a atractivos como Rocas Coloradas, Punta Marqués y el Bosque Petrificado de Sarmiento.

Volpi también resaltó el rol de Camarones como cabecera de esta ruta, y la importancia de las pingüineras de Punta Tombo y Cabo Dos Bahías, cuyas temporadas abrirán el 12 y el 27 de septiembre respectivamente. “Son temporadas extensas que se complementan con la oferta de playas en verano y con un muy buen inicio en cuanto a avistajes”, afirmó.

Otro de los ejes en desarrollo es la Ruta de la Costa a la Cordillera, vinculada al patrimonio científico y paleontológico, que conectará Trelew y Rawson con Esquel y sumará 12 localidades de Chubut y Río Negro al corredor de los Andes. Además, Volpi señaló que se han diseñado promociones especiales para incentivar el turismo familiar, principal público de la región.