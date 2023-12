El 2024 arranca con un fin de semana largo para un sector de trabajadores de Comodoro

Este fin de semana, los habitantes de Comodoro Rivadavia se reunirán con sus seres queridos para festejar el cierre del año, marcando también el último fin de semana largo de 2023. Será un momento para disfrutar de la compañía de familiares y amigos, compartiendo momentos especiales antes del comienzo del 2024.

Ante esta situación, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia decidió declarar asueto administrativo el próximo martes 2 de enero, considerando que muchos trabajadores tratarán de disfrutar la fecha con sus familias que se encuentran lejos de la capital petrolera.

El mismo abarca únicamente al personal de la Administración Pública durante toda la jornada. Mientras aquellos sectores que desempeñan servicios esenciales para la comunidad, realizarán su actividad de forma normal.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

Durante los feriados nacionales rigen las mismas normas que para el descanso dominical, siendo el trabajo una excepción a la que el trabajador no está obligado, según lo establecido en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Por el contrario, la adhesión a un día no laborable está en manos de los empleadores, no es obligatoria ni debe pagarse un extra por tener actividad ese día.

En Argentina, los días no laborables están compuestos por las Pascuas Judías, el Jueves Santo, el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, la Fiesta del Sacrificio, al Año Nuevo judío e islámico y el Día del Perdón.