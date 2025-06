El 'Oso' Bareilles tendrá su calle en Comodoro: “es una caricia para el alma”

A pocos días de haberse oficializado por boletín oficial que una calle de Comodoro Rivadavia llevará el nombre de Carlos “El Oso” Bareilles, su hermano Claudio se mostró muy contento ante la decisión revelando detalles de la gran iniciativa.

En comunicación con ADNSUR, el familiar del histórico locutor y periodista local hizo mención de algo único que tendrá el barrio Stella Maris, ubicado en plena zona sur de la ciudad.

“Cuando me preguntan por el Oso, lo primero que se me viene a la cabeza es nuestra infancia en Codepro, el barrio que hoy es Juan XXIII. Compartimos todo: la calle, las travesuras, la vida cotidiana. Ahí crecimos”, expresó Claudio. Luego, el recuerdo lo llevó directamente a la figura profesional de su hermano: “para mí, fue uno de los mejores locutores y conductores de la Patagonia. Y si me apurás, del país. Entraba en un top 10 sin dudas”.

Clausuraron un geriátrico ilegal en Comodoro: ocho abuelos vivían en un edificio inseguro y sin personal capacitado

La noticia del homenaje provocó una mezcla de emociones. Para Claudio, se trata de una forma de mantener vivo el legado de su hermano: “una calle con su nombre no es algo solo simbólico. Tiene que ver con su energía, con lo que dejó en la gente. Es una forma de que siga presente”.

Además, recordó los inicios del locutor y periodista en la radio, y su particular capacidad para comunicar. “Tenía una naturalidad que parecía que estaba hecho para eso. Fue él quien me dijo que me sume, que pruebe. Y así empecé yo también, haciendo un personaje en un programa con Daniel Bladilo. Después todo fue creciendo”, relató.

Horror en Comodoro: un hombre esperó a una mujer asiática afuera de un supermercado chino y le dio una paliza

También recordó el nacimiento de Radio Del Mar, un proyecto que compartieron junto a su padre. “Yo quería armar una radio. Mi viejo pensaba en irse a España. Y en el medio apareció la posibilidad de hacerlo con el Oso. Lo hablamos, lo convencimos y lo hicimos".

"Tener una radio propia fue uno de los mejores momentos de mi vida”.

Sobre la enfermedad de su hermano y el desenlace, Claudio confesó: “fue un golpe duro. Primero la preocupación, la esperanza de que iba a salir. Después, el vacío. Me costó aceptarlo. Y hubo momentos donde ese vacío se sentía fuerte, como en el primer Boca-River sin sus mensajes al aire”.

Al hablar del impacto familiar, también se refirió a su padre. “Él vivió el dolor más grande, el de perder a un hijo. Pero creo que con el tiempo uno encuentra otras formas de conexión. Él siente que algún día lo va a volver a abrazar. Lo espiritual empieza a tener más peso. Este homenaje es también parte de eso”, explicó.

Una banda atacó a trompadas a un hombre en un comercio de Comodoro y uno de los detenidos tenía una pistola cargada

La calle con el nombre del Oso Bareilles representa no solo un reconocimiento a su trayectoria en los medios locales, sino también a su presencia en la comunidad. “Él fue de los barrios. Era uno más, y a la vez era alguien que supo hacerse querer por mucha gente. Creo que más de la mitad de Comodoro lo escuchaba, lo conocía, lo quería”, resumió su hermano.

El expediente fue aprobado y formalizado recientemente por el municipio de Comodoro Rivadavia. Aunque aún no se confirmó el acto de inauguración, desde el entorno familiar aseguran que estarán presentes cuando llegue ese momento.