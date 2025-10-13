El “innombrable” vuelve con fuerza este lunes a Comodoro y se esperan ráfagas de hasta 87 km/h

Después de un fin de semana relativamente tranquilo, el viento —el famoso “innombrable”— regresa con todo a Comodoro Rivadavia y Rada Tilly para dar inicio a la semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por fuertes ráfagas que podrían alcanzar hasta los 87 km/h por la mañana y mantenerse intensas durante la tarde, con picos cercanos a los 78 km/h.

A pesar del viento, las temperaturas se mantendrán agradables, con una máxima de 17 °C y una mínima de 12 °C. El cielo estará nublado, aunque no se esperan lluvias en la región.

Alerta naranja por vientos intensos en Chubut: se esperan ráfagas de 120 km/h en algunas zonas

Para el martes, el panorama será similar: mínima de 12 °C, máxima de 16 °C y ráfagas que rondarán los 69 km/h por la mañana, 59 km/h por la tarde y 50 km/h por la noche, acompañadas de un cielo mayormente cubierto.

CLIMA DEL VALLE

📍 Rawson En la capital provincial también se sentirá el viento, aunque con menor intensidad: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h durante la jornada, con una máxima de 18 °C y mínima de 10 °C. El cielo permanecerá nublado a parcialmente nublado, sin lluvias a la vista.

📍 Puerto Madryn El panorama será similar: ráfagas que podrían llegar a 65 km/h, cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre 11 °C de mínima y 19 °C de máxima.

HASTA CUÁNDO SEGUIRÁ EL VIENTO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para todo el sur de Chubut este lunes 13 de octubre, abarcando a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Río Senguer, entre otras localidades.

Continúa el viento: emitieron una alerta amarilla por ráfagas muy fuertes en Chubut

Según el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, especialmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Se espera que las fuertes ráfagas disminuyan hacia las horas de la tarde-noche. Para mañana 14 de octubre, si bien el viento seguirá presente, no se ha emitido hasta el momento ninguna alerta nueva.

La semana pasada se registraron fuertes vientos en la ciudad petrolera, donde las ráfagas superaron los 100 km/h, provocando la suspensión de actividades en escuelas y la intervención de Defensa Civil en la vía pública por voladuras de techos, caídas de postes y árboles, entre otros.