Javier Giménez es un joven oriundo de Santiago del Estero, que se recibió de policía en la última ceremonia de la Escuela de Policía de Santa Cruz, donde 1662 agentes se incorporaron a la fuerza de seguridad.

"Éste es un día muy especial para mí, culminé una etapa muy exitosa, la cual viví experiencias que hoy hacen de mi una persona más preparada para enfrentar la vida y servir a los demás, con esfuerzo y dedicación siempre vendrán grandes logros", escribió en su cuenta de Facebook el día de su egreso.

No obstante, el momento más emotivo lo vivió unos días más tarde, cuando pudo llegar con su uniforme y su diploma a la casa de su madre para sorprenderla con esa grata noticia. Al verlo llegar, la mamá no pudo contener su emoción y quebró en llanto orgullosa de su hijo. La emotiva escena quedó registrada en video.

Volcaron en la ruta cuando volvían de Comodoro: una pareja y un bebé fueron trasladados al hospital

"Llegar y darte esta sorpresa después de todo lo que luchaste por salir adelante después de tantas complicaciones que tuviste y hoy verte feliz por el logro de tus hijos es una bendición de Dios. Gracias por darme las fuerzas que necesité siempre. Te amo ma, sos mi mundo", escribió el joven agente.

Días atrás, Javier le había escrito unas palabras a su mamá y a su familia, agradeciendo por todo el acompañamiento y el esfuerzo que lo motivaron a continuar su carrera y culminar esta etapa.

"Esto se lo dedico a mi madre, sé que hubieses querido estar acá presente acompañándome pero no tengo dudas que estás muy orgullosa de mí", había manifestado luego del acto de egreso, ansioso por ver a su mamá. "Gracias a mi hermana, a mi tío y familia que me apoyaron siempre no tengo dudas de que fueron un gran pilar. Que Dios bendiga esta nueva etapa que comienza. 'Nunca permitan que les digan que ya es tarde para comenzar algo nuevo'", concluyó.