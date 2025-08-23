Egresados de la UNPSJB recibieron sus diplomas en una jornada cargada de emoción

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) llevó adelante este viernes los actos académicos de Colación de Grado y de Posgrado en la sede Comodoro Rivadavia.

La jornada marcó la LXXIX Colación de Posgrado y la CLXXXVII Colación de Grado, en la que recibieron sus diplomas egresados de las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, y Humanidades y Ciencias Sociales.

El Aula Magna “Prof. Eduardo Cabezas” fue el escenario donde estudiantes, familias y docentes se reunieron para celebrar el cierre de una etapa académica y el inicio de nuevas trayectorias profesionales. Con una sala colmada, el acto se distinguió por la emotividad de quienes subieron al escenario, algunos acompañados por sus hijos pequeños, en un gesto que sintetizó años de esfuerzo y dedicación compartidos.

Muchos egresados agradecieron el apoyo de sus familias, recordando los sacrificios personales, las horas de estudio y las renuncias a salidas y encuentros sociales. Hubo menciones especiales a madres, padres, parejas y amistades que acompañaron de distintas maneras este camino.

Uno de los momentos destacados estuvo protagonizado por la locutora del acto, Karina Mayoráz, quien además fue una de las flamantes egresadas de la Tecnicatura Universitaria en Periodismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Su doble rol como presentadora y graduada le dio un matiz especial al encuentro, siendo reemplazada en algunos pasajes por el jefe de Ceremonial de la Universidad.

La ceremonia estuvo presidida por el vicerrector Esp. Walter Carrizo, la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Dra. Olga Herrera, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Mg. Julio Ibáñez. El evento fue transmitido en vivo por el canal Unimedia Patagonia, lo que permitió que familiares y amigos que no pudieron estar presentes acompañaran de manera virtual.

Como parte del acto, la Universidad entregó Diplomas de “Mención de Honor” a los estudiantes con mejores promedios. Entre ellos se distinguió a Mirta Lorena Rallef, Rocío Leila Noemí Tampico y Romina Daiana Castelli de la Licenciatura en Enfermería; a Facundo Tomás Torres de Bioquímica; a Pablo Andrés Homovc de la Licenciatura en Química; y a Florencia Catalina Cerrudo junto a Matías Gustavo Maldonado Barrientos de Medicina.

La voz de los egresados estuvo representada por Silvia Carina Valdiviezo y Roxana Guadalupe Guzmán, quienes en un discurso cargado de reflexión recordaron que el aprendizaje no concluye con la obtención de un diploma. “Hoy recibimos un título pero debemos recordar que la verdadera graduación es de todos los días”, señalaron, y destacaron la importancia de ejercer la profesión con dignidad, humanidad y empatía.

“Cada uno de nosotros tiene mucho para ofrecer a la sociedad. Seamos profesionales competentes, pero también ciudadanos justos, libres y solidarios”, expresaron, alentando a que el logro alcanzado sirva de inspiración para las nuevas generaciones.

La ceremonia cerró con un clima de celebración y orgullo colectivo. Cada diploma entregado representó no solo un reconocimiento académico, sino también una historia de esfuerzo, perseverancia y sueños cumplidos.

Este año, la UNPSJB organizó las colaciones en dos etapas. La próxima ceremonia está prevista para el 12 de septiembre en Comodoro y tendrá como protagonistas a los egresados de las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Jurídicas.