Egoísmo puro: A pesar de los incendios forestales, los chilenos se negaron a prestar agua de sus piscinas

Las autoridades de Chile ordenaron este miércoles que todas las aguas superficiales en la zona de los incendios forestales deben estar disponibles para los equipos de emergencia, después que un piloto denunciara que algunos habitantes impedían el uso del agua de sus piscinas para enfrentar los fuegos.

“Dispóngase la utilización de las aguas superficiales de la región, ya sea que se trate de mar, ríos, lagos, lagunas, tranques u otros, a objeto de que sean utilizadas en las labores de extinción de los incendios que actualmente afectan al país“, ordenó el jefe de Defensa Nacional de la región de Ñuble, general Jorge Salinas.

La resolución se decretó luego de que esta semana, un piloto español que llegó a ayudar en labores de combate contra los incendios denunció que muchos habitantes dueños de piscinas les impedían a los brigadistas sacar agua, aunque estos aclaraban que estaban trabajando en la emergencia.

“Estamos cogiendo agua en los lugares más cercanos”, comenzó relatando el hispano a Canal 13, acusando que hay dueños de piscinas, “que nos están haciendo señales y poniendo líneas para que no cojamos agua de ahí”.

“Me parece un acto incívico por su parte. La verdad es que no es momento para no tratar de sacar agua y luego Conaf, seguramente le va a devolver los litros de agua”, agregó el brigadista.

Gabriel Boric pidió responsabilidad a los chilenos

La situación puso de relieve la falta de recursos y los problemas logísticos que sufre Chile, un país donde el servicio de bomberos no es profesional y está en manos de voluntarios y empresas privadas concesionadas.

En su cuarta visita a la región de Biobio, una de las más afectadas por las llamas, Boric pidió “responsabilidad” y “respeto” por los voluntarios que combaten los incendios y por quienes perdieron sus casas o un ser querido.

”Hay gente porfiada que ha seguido haciendo actividades de gran riesgo: hoy cortar el pasto puede generar una chispa”, aseveró. Boric dijo que “hay mucha negligencia dolosa en la generación de los incendios” y advirtió a los responsables de los fuegos que “se les aplicará todo el rigor de la ley”.

El mandatario también anunció que los jefes de Defensa de las regiones en emergencia podrán decretar toques de queda en las zonas que lo necesiten “para asegurar la tranquilidad y seguridad de las familias afectadas”.

Un total de 24 personas fallecieron en el marco de los incendios, más de 280.000 hectáreas de superficie se han visto afectadas por las llamas, 1.081 viviendas han sido destruidas y más de 5.000 personas damnificadas.

Carabineros ha detenido a 15 personas por su presunta participación en el inicio de los incendios, ya sea por negligencia o intencionalidad.