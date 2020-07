CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Estados Unidos registró ayer jueves un récord de 60.646 casos de coronavirus, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins, en medio del mayor repunte de contagios en el país en dos meses y, mientras, más estados anuncian nuevas medidas sanitarias para contener sus rebrotes.



La cifra de casos de las últimas 24 horas supera al anterior récord de 60.021 contagios del 7 de julio en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, de acuerdo a los datos de la universidad estadounidense.



Estados Unidos tiene ya al menos 3.115.345 casos de coronavirus y más de 133.000 muertos por la enfermedad, según Johns Hopkins.



El país, que esta semana se convirtió en el único con más de 3 millones de casos, atraviesa su mayor repunte de contagios en dos meses, posterior a la reapertura de la economía en la mayoría de los estados.



Más de 20 de los 50 estados tuvieron que frenar sus reaperturas o dar marcha atrás con ellas para contener el repunte del coronavirus. Arizona, Florida, Texas y California son los estados más afectados.



El recrudecimiento del coronavirus en Estados Unidos es mala noticia para el presidente Donald Trump, que busca su reelección en noviembre y es muy criticado por su gestión de la crisis, su subestimación de la gravedad de la enfermedad y su premura en reabrir la economía.



Trump se negó a mostrarse en público con un tapabocas pese a pedidos de legisladores de su partido, tanto que el barbijo se terminó convirtiendo en un símbolo de la polarización política nacional, en el sentido de que utilizarlo o no es visto como rechazo o apoyo a Trump, respectivamente.



Anoche, el gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, ordenó a los restaurantes del estado a reducir a la mitad el número de clientes que reciben, pero no llegó a decretar sus cierre para contener el brote, que ha duplicado los casos diarios en dos semanas, informó CNN.



El gobernador agregó que se intensificará el testeo con hincapié en zonas de bajos ingresos de la ciudad de Phoneix, la más grande del estado sureño, donde a muchas personas les resulta imposible encontrar lugares donde hacerse la prueba.



Arizona está registrando también números récord de hospitalizaciones y uso de respiradores.



Luego de un a leve descenso de los nuevos casos a principios de la semana, el estado registró ayer una brusca subida, con más de 4.000. El total estatal es de 112.671.



Autoridades reportaron ayer otras 75 muertes, que elevaron el total en el estado a 2.038.



También anoche, la gobernadora de otro estado sureño, Nuevo México, anunció la suspensión del servicio en el interior de restaurantes, el cierre de los parques estatales para no residentes y la prohibición de los deportes de contacto en colegios para contener los casos de coroanvirus.



Entre los deportes que se suspenden figuran el fútbol americano y el fútbol.



La gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo que las medidas empezarán a regir el próximo lunes: "Estamos en guerra contra la Covid-19", declaró.



En ese marco, agregó que se recomienda el uso de tapabocas a las personas que hagan ejercicio al aire libre.



Varios estados impusieron, más que recomendaron, al uso de tapabocas, entre ellos Texas, que está gobernado por un republicano.



Florida y Georgia, gobernados por republicanos, no obstante, se negaron a decretar la obligatoriedad del tapabocas.



Algunas ciudades de Georgia, entre ellas Atlanta, se rebelaron contra el mandato y ordenaron usarlo en sus propias comunidades, aunque las directivas fueron revocadas por el gobernador Brian Kemp.