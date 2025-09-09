Educación y tecnología: el plan de becas neuquino sumó notebooks para jóvenes que estudian fuera de la provincia

El gobernador Rolando Figueroa entregó notebooks a diez jóvenes neuquinos que cursan estudios superiores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en La Plata. Los beneficiarios forman parte del programa provincial de becas Gregorio Álvarez, que busca garantizar igualdad de oportunidades y acompañamiento en la formación académica.

Durante el acto, realizado en la Casa del Neuquén en Buenos Aires, Figueroa subrayó que el objetivo es que el desarrollo de Vaca Muerta se traduzca en una generación de profesionales capacitados para sostener el crecimiento de la provincia en las próximas décadas.

El programa de becas más importante de Latinoamérica

El mandatario provincial destacó que Neuquén impulsa el plan de becas más grande de Latinoamérica, que no solo contempla un aporte económico, sino también un seguimiento personalizado y un sistema de tutorías para garantizar que los estudiantes logren completar sus trayectorias académicas.

Confirmaron qué pasará con el feriado del Día del Maestro: ¿se traslada y hay feriado largo?

En el encuentro con los becarios participaron el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; la directora provincial de Políticas Socioeducativas y Equidad, Amalín Temi; representantes de la Asociación Conciencia, de la empresa Pan American Energy (PAE) y del equipo de las becas Gregorio Álvarez.

Los jóvenes manifestaron que el apoyo económico es fundamental para sostener sus estudios lejos de Neuquén, pero resaltaron especialmente el impacto positivo de las tutorías que reciben a través de la Asociación Conciencia. Estas instancias de acompañamiento, señalaron, les permiten mejorar la organización y el rendimiento académico. Además, realizaron sugerencias para optimizar el programa, que el gobernador se comprometió a analizar.

Neuquén se prepara para la Feria Provincial de Ciencias 2025: innovación, arte y tecnología

Tecnología como herramienta de formación

Las notebooks se suman como un recurso clave para los futuros profesionales de la provincia, al facilitar el acceso a contenidos, programas de estudio y herramientas digitales. Según se informó, el plan contempla la entrega de 2.200 computadoras portátiles, ya adquiridas por el programa, con el objetivo de reforzar la equidad educativa.

Desde la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio de Educación se adelantó que habrá nuevas entregas en Neuquén capital, Plottier, Centenario y Cipolletti, así como en Mendoza capital, San Rafael, Córdoba y todas las regiones de la provincia.

Mejoras en el natatorio y refacciones generales en el CEF 1 de la capital neuquina

Los estudiantes recibirán la notificación con el lugar, fecha y horario asignado para retirar sus equipos, con el fin de garantizar una distribución organizada y accesible.