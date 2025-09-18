Educación técnica en expansión: confirmaron la construcción de una nueva EPET en Cutral Có

El gobernador Rolando Figueroa confirmó la construcción de una nueva Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) en Cutral Co, una obra largamente demandada por la comunidad. El anuncio se realizó este miércoles durante la inauguración de dos jardines de infantes en la ciudad, donde el mandatario reafirmó que la educación es un eje central de la gestión provincial.

La obra será financiada con fondos propios del Estado neuquino y comenzará en 2026. Según explicó Figueroa, la decisión responde a un reclamo histórico de la localidad. “En Cutral Co hace falta una nueva escuela técnica. Por eso, a toda la comunidad les confirmo que el año que viene vamos a iniciar una nueva EPET en la ciudad, porque la necesitamos y la queremos”, expresó.

Educación como sinónimo de libertad

Durante su discurso, el gobernador vinculó la iniciativa con el concepto de libertad que promueve su gestión: “Muchos creen que la libertad es ‘sálvese quien pueda’. Para nosotros, la libertad hoy nos la otorga la educación. No hay herramienta más potente para generar movilidad social que la educación, y empieza desde la primera infancia”.

¿Se traslada el Día del Estudiante?: confirmaron qué pasará con el “feriado” del 21 de septiembre

En ese sentido, destacó que el plan educativo provincial no se limita a la construcción de edificios, sino que incluye un programa integral con becas para todos los niveles, desde jardines infantiles hasta la universidad, con el objetivo de garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema.

Plan provincial de infraestructura educativa

El anuncio de la nueva EPET se enmarca en un plan provincial que prioriza la educación técnica. Actualmente, en Neuquén se ejecutan o se encuentran en proceso de licitación obras que representan más de 60.000 metros cuadrados destinados a la enseñanza técnica, para responder a una matrícula superior a 20.500 estudiantes distribuidos en 34 instituciones.

UNESCO aplicará las pruebas ERCE 2025 en dos escuelas de Chubut: cuándo y qué rendirán

Entre los proyectos en marcha figuran los edificios de las EPET N° 23 de Añelo, N° 26 de San Patricio del Chañar, N° 29 de Centenario y N° 25 de Plottier, con una inversión que supera los 39.740 millones de pesos. Además, están en licitación las obras de las EPET N° 24 de Rincón de los Sauces, N° 28 de Villa La Angostura, N° 15 de Zapala y N° 27 de Neuquén, junto a un nuevo edificio en San Martín de los Andes en convenio con el INET.

También se realizaron ampliaciones y mejoras en establecimientos existentes, entre ellos las EPET N° 11 de Zapala, N° 17 de Neuquén, N° 10 de Plaza Huincul y N° 1 de Cutral Co. En paralelo, se proyectan nuevas intervenciones en San Martín de los Andes y la construcción de una EPET en el oeste de la capital provincial.

Inauguraron más aulas, dos laboratorios y la biblioteca de la Escuela de Biología Marina

Figueroa remarcó que la nueva escuela técnica de Cutral Co es parte de un modelo de Estado presente, coordinado con los municipios y con la comunidad educativa. “Cuando hay visión y compromiso, la educación se convierte en la base para que las sociedades evolucionen favorablemente”, sostuvo.