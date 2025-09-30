Educación: Paso Aguerre y Santo Tomás tendrán escuelas secundarias propias

La región del Limay contará con dos nuevas escuelas secundarias, una en Paso Aguerre y otra en Santo Tomás, tras la firma de convenios encabezada por el gobernador Rolando Figueroa. Se trata de obras muy esperadas que reemplazarán los actuales tráileres donde se dictan clases, mejorando la calidad educativa y la infraestructura local.

Figueroa subrayó que la prioridad es terminar con la situación de estudiantes que cursan en condiciones precarias:

“Estamos trabajando para eliminar la injusticia de tener, en una provincia con tantos recursos, tantos alumnos en escuelas tráiler”.

El nuevo edificio del CPEM 99 en Paso Aguerre

El CPEM N.º 99, creado como anexo del CPEM 16 de Picún Leufú, tendrá por primera vez un edificio propio. Actualmente funciona en la Escuela Primaria N.º 228 con una matrícula de 93 estudiantes.

La obra, que demandará una inversión de 850 millones de pesos, se ejecutará a través de la empresa estatal Corfone y contará con una superficie de 907 metros cuadrados (630 m² cubiertos y 276 semicubiertos).

El diseño incluye:

Cinco aulas de clases.

Aula multipropósito y aula taller.

Biblioteca e informática.

Salón de usos múltiples.

Cocina, depósitos y sanitarios (incluidos accesibles).

Sectores para docentes y personal de maestranza.

Con este edificio, se dejarán de usar seis tráileres y se devolverá el espacio de la Escuela 228 para los alumnos de primaria.

Obras claves para Santo Tomás

En Santo Tomás, además de un nuevo CPEM, se ejecutarán otras obras de alto impacto social:

Construcción del secundario: superficie de 808 m² con aulas, sala de docentes, dependencias administrativas y sanitarios. Tendrá una inversión de 849 millones de pesos y un plazo de ejecución de 210 días.

Ampliación del puesto sanitario: con una inversión de 406 millones de pesos, sumará salas de valoración, observación y procedimientos, además de baños públicos, sala de espera y SUM.

Playón deportivo en la Escuela 249: se construirá un espacio de 540 m² con demarcación para básquet, vóley y fútbol, más una plaza de juegos infantiles. La inversión prevista es de 174 millones de pesos.

Impacto en la vida de las comunidades

El presidente de la comisión de fomento de Paso Aguerre, Marcelo Pino, destacó que esta es “la obra más importante que vamos a tener en la localidad” y valoró que beneficiará también a estudiantes de los siete parajes cercanos.

En tanto, el presidente comunal de Santo Tomás, Víctor López, expresó su satisfacción por conseguir estas obras en un contexto nacional complejo: “En un país donde no se están ejecutando obras, que Neuquén sea un faro es muy importante”.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó que estas obras se suman a las que Corfone ejecuta en Los Catutos y Chorriaca, y subrayó el compromiso de erradicar tráileres y contenedores del sistema educativo provincial.