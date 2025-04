Durante el feriado XXL para Chubut, algunas ciudades no cobrarán estacionamiento: ¿qué pasará en Comodoro?

Durante tres días, Chubut esta semana tendrá un feriado más extenso que en el resto del país, que comenzará el miércoles 30 de abril y culminará el domingo 4 de mayo.

En relación al feriado provincial, se debe al plebiscito de 1902 en el valle 16 de octubre, en Río Corintos. En esa consulta, los pobladores decidieron, mediante su voto, la pertenencia argentina de tierras cordilleranas que estaban en disputa con Chile. Este evento fue clave para afianzar la soberanía nacional en un territorio estratégico.

Los días posteriores coinciden con el feriado nacional por el Día del Trabajador el 1° de mayo, y el Gobierno Nacional sumó el viernes 2 como “feriado con fines turísticos”.

En ese marco, ADNSUR pudo confirmar que tanto la Municipalidad de Comodoro Rivadavia como la de Trelew no cobrarán estacionamiento durante tres días, correspondientes a los feriados de abril y mayo.

En diálogo con Jornada Radio, el secretario de Gobierno de Trelew Mario Romeo, explicó qué pasará si algún usuario activa por error la medición, además indicó a que se debe la ordenanza vigente que establece qué días se realizan los cobros y qué días no. Recordó que “los feriados provinciales o nacionales y domingos no se percibe el estacionamiento”.

En caso de que algún vecino active el estacionamiento por error o de manera involuntaria, debido a que la aplicación continuará funcionando, no se realizará el debito.

QUÉ PASA CON EL COBRO LOS DÍAS DE LLUVIA

En otro orden de cosas, Romeo también explicó qué pasa con el cobro en los días de lluvia e indicó que el débito “no está vinculado a la inclemencia del tiempo” porque “ya no se emite la boleta de papel”, entonces no es necesaria la presencia del personal para hablar directamente con el usuario, como sí ocurría antes.

A raíz de ello, con el nuevo sistema de medición en Trelew, los días de lluvia se realiza el cobro como cualquier otro día normal. “Justamente es cuando más se necesita los días de lluvia, que no esté ocupado el espacio público, para poder parar tranquilo y poder hacer los trámites en cualquier actividad, y que no esté ocupado justamente porque no se percibe el cobro”, concluyó.

