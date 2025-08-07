Quienes circulan por la Península de Valdés deben hacerlo con especial precaución ante el cruce permanente de guanacos que se encuentran al costado de la ruta, debido al peligro siempre latente de provocar un accidente.

Eso ocurrió este jueves por la mañana, cuando un guanaco fue embestido por un auto y, como resultado del golpe, impactó contra una camioneta que estaba frenada en la banquina, con turistas en el interior que observaban a los animales.

El impacto del animal contra la camioneta provocó que se rompieran ventanillas, causando heridas en al menos dos ocupantes, quienes sufrieron lesiones oculares. Según informó Jornada, uno de los heridos fue trasladado al Hospital Ísola de Puerto Madryn.

El animal murió por el impacto y fue retirado por personal de Fauna, que se encargó de las tareas para liberar la ruta. En el lugar también tuvieron que trabajar agentes de Criminalística, ya que uno de los heridos realizó una denuncia por lo ocurrido.

Noticia en desarrollo