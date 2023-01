Martín, un policía de Comodoro a punto de retirarse ganó 10 millones de pesos en el Telebingo chubutense. Junto a un compañero hicieron una “vaquita” y compraron a medias el cartón ganador: ahora cada uno recibirá 5 millones de pesos.

“Yo no juego nunca y él me insistió, me decía ‘dale, dame plata’, hasta que me sacó y compramos a medias”, relató al recibir este lunes por la mañana el premio en una agencia de Quiniela ubicada en km 3.

Martín, quién además es deportista, indicó - en diálogo con Radio del Mar - que cuando se enteró que habían ganado “comenzó toda la locura. Terminamos el año muy bien”, afirmó.

El policía, oriundo de Ricardo Rojas, señaló que siempre hizo todo a pulmón, entre ellas, campañas solidarias para ayudar a gente que lo necesitaba. “Yo siempre hago a todo pulmón y la vida te devuelve lo que uno hace”, valoró.

Finalmente, el agente señaló que el premio de 10 millones de pesos se lo repartirán entre los dos. “Mitad para mi compañero y lo otro está proyectado a futuro”.