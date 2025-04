Dos pescadores quedaron varados y pasaron la noche en una isla tras la crecida del agua

Este jueves, un grupo de cuatro amigos salió a pescar en el río Limay, en las cercanías del Fortín Nogueira, próximo a Piedra del Águila. Luego de cruzar hacia una isla, dos de ellos regresaron sin inconvenientes, pero los otros decidieron quedarse un poco más. Cuando intentaron volver, el caudal del río había subido y ya no pudieron hacerlo, quedando varados hasta la mañana siguiente.

Desde la Dirección de Fauna explicaron que en esa zona no se escucha la alarma que avisa sobre el aumento del nivel del río. Por ello, dieron aviso a Prefectura para que interviniera, pero en ese momento no estaban en condiciones de realizar el operativo.

Dado que Fauna no tiene autorización para navegar durante la noche, decidieron esperar hasta el amanecer para emprender el rescate. No obstante, finalmente no fue necesario, ya que los dos hombres lograron regresar por sus propios medios cuando el nivel del agua descendió, este viernes.

Carlos Cruz Aravena, titular de Defensa Civil de la provincia de Neuquén, explicó que los pescadores habían quedado atrapados en el margen derecho del Fortín Nogueira. “Es habitual que crucen a esas islas. En esta ocasión, dos lograron regresar y los otros se quedaron aislados”, relató.

Fauna recibió el aviso durante la noche del jueves 18 de abril. “No somos un cuerpo de rescate, pero contamos con recursos para acceder. Prefectura no podía actuar de noche y nosotros tampoco tenemos permitido hacerlo”, señalaron.

Los dos hombres, de entre 40 y 50 años, pasaron la noche en la isla sin mochilas ni alimentos, únicamente vestidos con sus trajes de pesca tipo wader. Afortunadamente, llevaban un encendedor, lo que les permitió hacer fuego para protegerse del frío.

Según confirmó Cruz Aravena, ambos se encuentran en buen estado de salud.

Desde Fauna advirtieron que la zona de Fortín Nogueira suele estar repleta de pescadores y recordaron que en las islas más distantes no se escucha la señal de alarma por crecida. Por eso, insistieron en extremar las precauciones para evitar riesgos.

Además, comentaron que algunos pescadores combinan la actividad con el consumo de alcohol, lo que los lleva a “tomar coraje” para cruzar hacia las islas, exponiéndose a ser sorprendidos por la corriente al intentar regresar.