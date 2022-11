Thiago ganó la prueba de la semana en Gran Hermano y besó a Daniela en plena transmisión, cumpliendo una promesa. A partir de allí, no se han separado ni un segundo, algo que parece molestar a algunos concursantes.

Sin embargo fuera y dentro de la casa comenzaron a mirar de reojos a la joven. Nacho y el Conejo, aseguraron que la muchacha de 26 años está usando a Thiago para no ir a placa. También, remarcaron que en un principio se mostró como una chica de barrio, pero con el correr de los días empez{o a mimetizarse y a copiar ciertos gestos y actitudes propios de Julieta.

Mientras se encontraban manteniendo una conversaci{on en el patio de la casa, dos concursantes criticaron fuerte a Daniela: “¿Y Dani qué onda? Para mí lo está re pelotudeando a Thiago”, comentó Nacho. “Lo está usando, mucho. El tema es que el juego ese sirve para que Thiago no la vote a ella, pero afuera saben que lo está boludeando. El día que vaya a placa con alguien más o menos, la sacan a la bosta”, sumó Conejo.

“Le estoy agarrando una bronca que sea tan cul... así. Thiago viene y me cuenta, hay semanas que no pasa nada y después le da un beso y dice ‘che re avanzamos”. “Si no, hubiera empezado a estar más con él. A mí la verdad ese juego no me gusta, pero cada uno puede hacer lo que quiera. Pero lo vuelve loco a Thiago”, comentó el ex integrante de Los Monitos.

“Ella entró con un papel de muy piba del barrio, pero se cambió al perfil de Juli. Hace todo lo que hace Juli. Entró como que ha vivido un montón de cosas y pasó a ser la cheta”, observó Nacho. “Aparte, una piba de barrio que tiene las gomas hechas, hoy hacerse las gomas sale un fangote de guita”, afirmó la pareja de Coti.

“Por ejemplo cuando entrenan, dice ‘hay Juli no sé que’. Se ve muy parecida, cambió a la forma de Juli. Le cambió todo el perfil”, cerraron los participantes.