Dos hombres pescaban con redes en lagos de la Patagonia: mataron a más de 50 peces

Efectivos de la División Delitos Ambientales de la Policía de Neuquén, junto a personal de Fauna y guardaparques provinciales, llevaron adelante controles en diferentes sectores del territorio neuquino, cuyos resultados generaron preocupación.

El operativo de mayor relevancia se desarrolló en los lagos Los Barreales y Mari Menuco, específicamente en la zona conocida como Puesto Carrera, donde dos hombres fueron descubiertos pescando con redes a bordo de una lancha.

De acuerdo con lo informado por el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, se incautaron dos embarcaciones, más de 800 metros de redes, más de 50 ejemplares de trucha y dos carabinas. Además, se halló un espacio acondicionado para filetear los peces capturados.

En total, las autoridades confiscaron 3 truchas marrones, 3 truchas arcoíris y 44 pejerreyes, mientras que otros 10 peces lograron ser liberados y retornados a su medio natural.

“Por suerte se pudo llegar a tiempo, porque con esa cantidad de redes se hace un gran daño ambiental”, advirtió Lagos en diálogo con Mejor Informado.

Los dos hombres, ambos mayores de edad, quedaron demorados y a disposición de la Justicia. La Fiscalía de Delitos Ambientales continúa con la investigación por presuntas infracciones a las leyes que regulan la actividad pesquera y la protección de la fauna ictícola.

La situación volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la pesca furtiva en los espejos de agua neuquinos, una práctica que amenaza directamente el equilibrio ambiental y la biodiversidad de la región.