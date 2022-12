Siguen saliendo a la luz diferentes historias que ha dejado la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En esta oportunidad, la historia se trata de la pelota con el que Lionel Messi convirtió el tercer gol en la final con Francia, poniendo el marcador 3 a 2 en el tiemplo suplementario. Posteriormente llegaría el empate y la definición de penales.

Durante los minutos de confusión, por la jugada del gol en donde no se sabía si la pelota había entrado o iba a intervenir el VAR, uno de los jugadores de la Selección Argentina la pateó hacia la tribuna, y ahí es donde entran en escena dos hinchas argentinos llamados Juan e Ignacio, hermanos que presenciaron la final del Mundo.

En un móvil con el programa Buen Telefé, Ignacio contó que "tuvimos muchísima suerte porque es la pelota de uno de los goles más gritados en los últimos 30 años. Tuvimos suerte porque uno de los jugadores de la Selección Argentina, tiró la pelota del gol hacia la tribuna cerca de donde estábamos nosotros. la agarró un francés, me acerqué y le expliqué que la pelota había que devolverla, me la dio y no la quería soltar por nada en el mundo”

Y agregó: “En un momento se me acerca alguien de la seguridad del estadio, me la pidió, no se la quería dar, y cuando vino el supervisor, nos dijo que nos la podíamos quedar”.

Los hermanos contaron detalles de como hicieron para quedarse con una pelota que ya es histórica y lo que piensan hacer con ella.