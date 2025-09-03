Dos escuelas de Las Lajas serán ampliadas y refaccionadas con fondos provinciales

La localidad de Las Lajas recibirá una inversión superior a los 1.800 millones de pesos destinada a infraestructura educativa y servicios esenciales. El gobernador Rolando Figueroa firmó este martes convenios con el intendente Pablo Cortez para poner en marcha ampliaciones y refacciones en las escuelas primarias 283 y 221, además de obras de gas y pavimento en distintos barrios.

Las mejoras en los establecimientos educativos implican una inversión oficial de 908 millones de pesos en la Escuela 283 del barrio San Demetrio y 197 millones en la Escuela 221 de Los Alazanes. Ambos proyectos tendrán un plazo de ejecución de 120 días y se realizarán bajo la modalidad de obra delegada, lo que permitirá que el municipio ejecute directamente los trabajos con mano de obra y materiales locales.

Obras escolares detalladas

En la Escuela 283 se prevé la refacción de 168,5 m² y la ampliación de 237,15 m². El diseño arquitectónico incorporará un salón de usos múltiples, nuevas aulas, baños adaptados y una vereda perimetral acorde al edificio ampliado. Además, se renovará el área de dirección y se sumará un espacio para docentes.

La Escuela 221 será ampliada en 51 m² y refaccionada en otros 42 m². La obra contempla una biblioteca, sala de docentes y mejoras sanitarias, con baños adaptados a normativas de accesibilidad. También se optimizará la cocina para un mejor funcionamiento.

En paralelo, la provincia otorgará aportes reintegrables por más de 785 millones de pesos destinados a infraestructura urbana. Entre ellos, 484 millones serán para ampliar la red de gas natural en el barrio San Demetrio, lo que permitirá que los vecinos accedan al servicio el próximo invierno. Además, se destinarán 302,5 millones a obras de pavimento flexible en los barrios El Maitén y Malven Suyai.

“Poder tener acceso al gas en San Demetrio es una obra histórica”, destacó Figueroa, y subrayó que con esta etapa de pavimentación se igualará lo realizado en toda la historia de Las Lajas.

Valoración local y provincial

El intendente Cortez consideró que las mejoras en las escuelas representan “una reparación histórica” para la comunidad y agradeció la decisión del gobierno provincial de priorizar obras largamente esperadas.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, señaló que los acuerdos firmados permitirán “poner en marcha pronto las mejoras que nuestras infancias merecen”, mientras que el ministro de Economía, Guillermo Koenig, destacó que los aportes forman parte del fondo rotatorio creado en los Pactos de Gobernanza para acompañar a los municipios.