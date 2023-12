El pasado domingo por la mañana, ocurrió un hecho de maltrato animal. La situación ocurrió en el barrio Rodriguez Peña, de Comodoro Rivadavia. Allí vecinos intervinieron ante el ataque de dos dogos sobre una perra que intentó saltar una malla de construcción, usada como reja y quedó colgada.

La violenta situación generó la muerte de la perra producto de las graves heridas. En tanto, una vecina de la zona llamada Mabel, confirmó a ADNSUR que realizó la denuncia por lo ocurrido en la Comisaría de General Mosconi y mostró su malestar por la falta de intervención de los dueños de los canes.

La mujer indicó que gracias a una comunicación entre el grupo de WhatsApp de vecinos, tres personas del barrio se acercaron para ayudar y “ver qué se podía hacer”. Además, reveló que en el lugar donde ocurrió el ataque, está dentro del predio de una vivienda, en un inquilinato, donde los dueños de los animales viven con cuatro dogos y un chancho.

En este caso, Mabel indicó que observó a una persona mirando desde el techo y que gritó para que hiciera algo, pero no hubo caso. “No ayudaba la perra que estaba enganchada”, agregó.

También, explicó que la zona era de difícil acceso, debido a que “tenemos un canal y no se podía cruzar”. “Tuvimos que dar la vuelta y meternos en el terreno”, señaló. Por otra parte, se molestó al saber que los dueños de la casa “no hicieron nada”.

En tanto, uno de los dueños, luego de la denuncia, se acercó a la comisaría. De esta forma, se lo imputó por el presunto delito de maltrato animal. Además, en el caso participa el Ministerio Público fiscal y se dispuso una comisión policial con un veterinario municipal para establecer el estado de salud de los restantes perros.

“A mí la imagen me quedó grabada. Yo vi el sufrimiento del perro. Lo sentí. No podía quedarme con los brazos cruzados. Algo tenía que hacer. Yo misma lo llevé al veterinario con mi vecino. No lo dejé tirado. Yo lo llevé y la dueña de casa ni siquiera eso hizo, ella estaba ahí, podría haber cargado, digamos, llevar al perro, no sé”, concluyó.