Dos días de duelo en Neuquén en memoria de Azul Semeñenko, trabajadora estatal asesinada

El Gobierno de la Provincia de Neuquén declaró dos días de duelo en memoria de Azul Mía Natasha Semeñenko, la trabajadora estatal trans que fue hallada asesinada esta semana en la capital provincial. La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, quien actualmente está a cargo del Poder Ejecutivo.

El duelo provincial se extenderá durante los días 16 y 17 de octubre, período en el que las banderas nacional y provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos. Además, se dispuso que en cada acto oficial se guarde un minuto de silencio como señal de repudio y respeto ante el violento crimen que conmocionó a toda la comunidad neuquina.

Un crimen que generó dolor e indignación

La decisión del Ejecutivo se conoció horas después de que la Justicia confirmara la identidad del cuerpo hallado en un canal del oeste neuquino, estableciendo que se trataba de Azul Semeñenko, quien se desempeñaba en la Dirección Provincial de Protección Integral contra las Violencias, área dependiente del Ministerio de Gobierno. La autopsia reveló que Azul murió por heridas punzocortantes en el tórax y los brazos, y la Fiscalía investiga el caso como un transfemicidio.

El hecho generó una profunda conmoción social, especialmente en los colectivos de diversidad sexual y organizaciones feministas, que reclamaron justicia y medidas urgentes para prevenir la violencia por motivos de género e identidad.