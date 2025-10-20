El proceso de depuración dentro del empleo público neuquino sumó dos nuevos casos de cesantía. Se trata de una auxiliar de servicio del sistema educativo y un agente del área de Familia, quienes fueron despedidos por abandonar sus puestos de trabajo sin causa justificada. Ambos casos se enmarcan en la política de “tolerancia cero” ante la indisciplina y el incumplimiento laboral que impulsa el Gobierno provincial desde el inicio de la gestión de Rolando Figueroa.

Desde Casa de Gobierno remarcaron que las sanciones buscan preservar los recursos públicos y garantizar transparencia en la administración estatal, mientras se fortalecen sectores esenciales como la educación, la seguridad, la salud y la obra pública.

El caso de la portera del Centro de Formación Profesional N.º 12

Una de las desvinculadas es Valeria Liliana Quilodrán, auxiliar de servicio del Centro de Formación Profesional N.º 12 de Neuquén. El Ejecutivo provincial ratificó la resolución del Consejo Provincial de Educación (CPE), emitida el 6 de agosto de 2025, que dispuso su cesantía definitiva.

Neuquén implementa controles antidrogas para funcionarios de los tres poderes del Estado

El sumario administrativo comenzó el 5 de octubre de 2023, tras comprobarse inasistencias injustificadas durante marzo y abril de ese año. Además, los registros oficiales muestran que en octubre de 2024 ya había recibido una suspensión de 25 días hábiles sin goce de haberes, por faltazos reiterados en los primeros meses de 2022.

En el decreto de cesantía se subrayó que los agentes públicos deben cumplir sus funciones “con eficacia, capacidad y diligencia”. El caso de Quilodrán fue calificado como “reincidencia en una conducta que vulnera el deber básico de trabajar”, y los auditores concluyeron que evidenció “desinterés por sus tareas”.

El agente del área de Familia también fue cesanteado

La medida también alcanzó a Juan Pablo Óscar Díaz, empleado de planta permanente de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Gobierno. Según el expediente, Díaz faltó sin justificación entre el 28 de febrero y el 17 de marzo de 2023, acumulando tres períodos consecutivos de ausencias que derivaron en la sanción de abandono de cargo.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

El sumario administrativo se inició el 25 de septiembre de 2023 y avanzó rápidamente gracias a la decisión del actual gobierno de acelerar los procesos disciplinarios que antes se extendían durante meses.

Además, se ordenó una auditoría sobre los haberes percibidos, para verificar si el agente cobró los días no trabajados. En caso de confirmarse irregularidades, se le reclamará la devolución de los montos y, de no hacerlo, intervendrá la Fiscalía de Estado por vía judicial.